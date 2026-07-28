Presidenta Keiko Fujimori Higuchi asumió como la primera mandataria mujer elegida democráticamente en las urnas. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)
Presidenta Keiko Fujimori Higuchi asumió como la primera mandataria mujer elegida democráticamente en las urnas. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, será reconocida oficialmente este miércoles 29 de julio como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, en una ceremonia que se desarrollará desde las 6:30 de la mañana en Palacio de Gobierno.

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