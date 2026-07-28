La presidenta de la República, Keiko Fujimori, será reconocida oficialmente este miércoles 29 de julio como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, en una ceremonia que se desarrollará desde las 6:30 de la mañana en Palacio de Gobierno.

El acto protocolar marcará uno de los primeros compromisos oficiales de la mandataria tras asumir el cargo este 28 de julio, durante la ceremonia de transmisión de mando.

Según la convocatoria difundida por la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa de Palacio de Gobierno, la ceremonia contará con la participación de las más altas autoridades del Estado.

Del mismo modo, participarán el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, los comandantes generales del Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional del Perú.

Durante la actividad, la mandataria será reconocida formalmente como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, condición establecida por la Constitución para quien ejerce la Presidencia de la República.

Dentro de las actividades programadas está la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 que tendrá lugar a lo largo de la avenida Brasil, abarcando más de 40 cuadras desde la zona del óvalo Bolognesi hasta Magdalena del Mar. El evento iniciará a las 10:00 a. m. y terminará a la 1:00 p. m.