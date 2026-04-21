Resumen

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Presidente José María Balcázar calificó de posibles lobistas a quienes lo critican por detener la compra de cazabombarderos con EE.UU. (Foto: Jesús Saucedo /@photo.gec)
Presidente José María Balcázar calificó de posibles lobistas a quienes lo critican por detener la compra de cazabombarderos con EE.UU. (Foto: Jesús Saucedo /@photo.gec)
Por Redacción EC

El presidente José María Balcázar sostuvo una entrevista con el podcast ‘Siempre a las 8′ con Milagros Leiva, en la que señaló que en virtud de las prioridades de su gobierno, Estados Unidos “tiene que esperar” para que el próximo mandatario sea quien decida sobre la compra de los aviones caza F-16.

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