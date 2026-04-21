El presidente José María Balcázar sostuvo una entrevista con el podcast ‘Siempre a las 8′ con Milagros Leiva, en la que señaló que en virtud de las prioridades de su gobierno, Estados Unidos “tiene que esperar” para que el próximo mandatario sea quien decida sobre la compra de los aviones caza F-16.

El mandatario aseguró no tener ningún prejuicio en contra de los Estados Unidos, y que todo lo que él ha querido hacer con su decisión de no cerrar la compra es que se realice una transacción legítima y transparente, que es lo más apropiado cuando se manejan recursos del Estado.

“No sé por qué tanto alboroto si yo no he dicho que se anule el contrato, sino que lo firme el nuevo presidente, si es que lo cree conveniente; yo no estoy en contra”, aseguró.

“Fue una decisión (parar la compra) desde mi punto de vista de juez, ya que analizo los papeles y veo las consecuencias que va a tener en el presupuesto nacional y endeudamiento externo. Y si el nuevo presidente renegocia, pues que bien para el Perú, se puede aminorar el número de aviones o el precio. Pero romper relaciones con EEUU no es motivo de alarma”, agregó.

También opinó sobre las voces de políticos y especialistas que cuestionan su accionar señalando que, por sus actitudes, parecen ser “lobistas”.

“Los que están opinando parecen más bien lobistas que quieren que este asunto ya se termine con mi gobierno. No me explico que si no hay ningún prejuicio de mi parte para celebrar este contrato, existan esas expresiones de ofuscamiento que no corresponden con un gobierno como el mío que está apoyando que de una vez se definan las elecciones, en cuya virtud Estados Unidos tiene que esperar”.

Problemas de comprensión

El mandatario también se refirió a las declaraciones del embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, quien mediante un mensaje público en redes sociales, dijo: “Si negocian de mala fe con Estados Unidos y socavan los intereses estadounidenses, tengan la seguridad de que utilizaré todas las herramientas a mi alcance para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y de la región”.

“Como es americano parece que ha tenido un problema de comprensión, si nosotros fuéramos los interesados en comprar perjudicando a los Estados Unidos con mala fe, entonces ahí se podría interpretar lo que está diciendo. Pero nosotros somos apenas países subdesarrollados que compramos aviones y ellos son una potencia mundial, donde podría estar la mala fe”, señaló.

“Pero eso ya se ha solucionado porque ayer me enteré que (el embajador) pidió una audiencia con el señor premier y conversaron de la mejor manera, o sea que ya no hay ese tono que apareció en sus declaraciones primigenias”, recalcó.

Elecciones complementarias

De otro lado, sobre la posibilidad de que se puedan realizar elecciones complementarias, consideró que emitir una opinión sería parcial.

Señaló que la ley electoral es clara respecto a la fecha en que se llevan a cabo los comicios, por lo que cualquier medida adicional deberá estar debidamente sustentada en una norma.

En ese sentido, indicó que corresponderá al Jurado Nacional de Elecciones evaluar si existe algún antecedente o base legal que permita una solución excepcional, aunque, por ahora, estimó que el proceso debería continuar conforme a lo establecido.