Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

José María Balcázar es el nuevo presidente de la República del Perú.
José María Balcázar es el nuevo presidente de la República del Perú.
Por Redacción EC

El recientemente elegido presidente de la República, José María Balcázar sostuvo que “por el momento” no está en la agenda algún indulto al expresidente Pedro Castillo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

¿Quién es José María Balcázar, el congresista de la izquierda radical que ahora asume la Presidencia de la República?
Política

¿Quién es José María Balcázar, el congresista de la izquierda radical que ahora asume la Presidencia de la República?

Avanza País sobre RLA: Su actuación ha facilitado el retorno de sectores de izquierda al control del Poder Ejecutivo
Política

Avanza País sobre RLA: Su actuación ha facilitado el retorno de sectores de izquierda al control del Poder Ejecutivo

José María Balcázar, de la izquierda radical es el nuevo presidente del Perú: ¿cómo entender la inestabilidad política actual?
ECData

José María Balcázar, de la izquierda radical es el nuevo presidente del Perú: ¿cómo entender la inestabilidad política actual?

Presidente Balcázar sobre Pedro Castillo: “No está en agenda ningún tipo de indulto por el momento”
Gobierno

Presidente Balcázar sobre Pedro Castillo: “No está en agenda ningún tipo de indulto por el momento”