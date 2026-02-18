Presidente Balcázar sobre Pedro Castillo: “No está en agenda ningún tipo de indulto por el momento”

El recientemente elegido presidente de la República, José María Balcázar sostuvo que “por el momento” no está en la agenda algún indulto al expresidente Pedro Castillo.

“No está en la agenda de los indultos por el momento, no está ningún tipo de indulto por el momento”, dijo al ser consultado por si indultará a Castillo.

“Lo que yo sé es que el expresidente tiene un proceso penal, que siga su curso correspondiente y nosotros estaremos atentos para que justamente se cumplan los plazos. Aquí no hay por qué preocuparse por eso”, agregó.

Acto seguido señaló que lo que debe preocupar a la ciudadanía y a los medios es que se desarrollen unas elecciones democráticas y transparentes.

“De lo que debemos preocuparnos y la prensa debe fiscalizarnos es si estamos haciendo correctamente un gobierno transitorio”, acotó.

En medio de una sesión extraordinaria desarrollada en el auditorio del edificio José Faustino Sánchez Carrión, el pleno del Congreso de la República eligió este miércoles 18 de febrero a José María Balcázar como nuevo presidente del Parlamento, quien de manera automática asumió también la Presidencia de la República.

Luego de juramentar ante la representación nacional, el titular del Legislativo ofreció su primer discurso, en el que sostuvo que “va a haber una transición democrática y electoral pacífica y transparente que no haya ningún tipo de duda en las elecciones”.