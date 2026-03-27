El presidente de la República, José María Balcázar, sostuvo este jueves que “unos cuantos desviados no pueden marcar la agenda del país” en clara alusión a las organizaciones criminales dedicadas al sicariato y las extorsiones.

“El pueblo del Perú es bueno, la gran mayoría es humilde, trabajador, emprendedor. Unos cuantos desviados no pueden marcarnos la agenda en el país”, sostuvo durante la ceremonia de graduación de nuevos efectivos de la Policía Nacional, realizada en el distrito de Puente Piedra.

Asimismo, el mandatario pidió a los jóvenes policías graduados no estigmatizar los fenómenos de migración, ya que el ser humano desde épocas muy antiguas “siempre ha sido migrante”.

“Hay que dar la batalla con esfuerzo, con firmeza, pero también con inteligencia”, señaló.

Balcázar también exhortó a los efectivos a brindar una atención adecuada a los ciudadanos desde el primer contacto en las comisarías, remarcando la importancia de fortalecer la confianza de la población en la Policía Nacional.

Finalmente, recordó que la labor policial se financia con los recursos del Estado, por lo que pidió corresponder al esfuerzo de los ciudadanos.

“El uniforme que visten representa la confianza del pueblo. Ese esfuerzo debe ser devuelto con trabajo y compromiso”, concluyó.