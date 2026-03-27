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José María Balcázar durante la ceremonia de graduación de los nuevos efectivos policiales. (Foto: Presidencia de la República)
José María Balcázar durante la ceremonia de graduación de los nuevos efectivos policiales. (Foto: Presidencia de la República)
Por Redacción EC

El presidente de la República, José María Balcázar, sostuvo este jueves que “unos cuantos desviados no pueden marcar la agenda del país” en clara alusión a las organizaciones criminales dedicadas al sicariato y las extorsiones.

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