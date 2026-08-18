Galarreta se presentará junto a sus ministros ante la Cámara de Diputados a las 10:00 a.m.
Galarreta se presentará junto a sus ministros ante la Cámara de Diputados a las 10:00 a.m.
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Por Redacción EC

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, acudirá este jueves 20 de agosto a la Cámara de Diputados para exponer las principales líneas de acción que seguirá el Gobierno de Keiko Fujimori. La sesión plenaria está programada para las 10:00 a.m.

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