El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, acudirá este jueves 20 de agosto a la Cámara de Diputados para exponer las principales líneas de acción que seguirá el Gobierno de Keiko Fujimori. La sesión plenaria está programada para las 10:00 a.m.

La convocatoria fue acordada este martes por la Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados, luego de que Galarreta solicitara formalmente la realización de la sesión para cumplir con la presentación de la política general del Gobierno prevista en la Constitución.

Una vez concluida la exposición del jefe del Gabinete, los grupos parlamentarios dispondrán de cuatro horas para debatir las propuestas y medidas planteadas por el Ejecutivo. El tiempo será repartido de manera proporcional entre las bancadas.

El pedido de Galarreta fue enviado el lunes al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Óscar Reto. En el documento, el premier planteó que la sesión se desarrolle el 20 de agosto a las 10:00 a.m., en coordinación con el titular del Parlamento.

Cabe indicar que el artículo 130 de la Constitución fue modificado por el artículo 1 de la Ley 31988, publicada el 20 de marzo de 2024, con lo cual el Gabinete Ministerial ya no solicitará el voto de confianza.

Además, la reforma constitucional comprendida en dicha norma entró en vigor a partir de las elecciones generales del 2026. De este modo, la presentación del Consejo de Ministros en pleno para solicitar la investidura dejó de ser un requisito constitucional.

No obstante, el Ejecutivo conservará la facultad de solicitar respaldo para políticas definidas a través de dicho voto de confianza. Podrá hacerlo en cualquier momento y sobre temas determinados.