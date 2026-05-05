El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, aseguró el lunes que la compra de los aviones caza F-16 a los Estados Unidos “no fue a dedo”, a diferencia de lo que había declarado el domingo el mandatario José María Balcázar.

En el programa Sin Rodeos, de Milagros Leiva, Balcázar señaló que durante el gobierno de José Jerí se decidió que la adquisición de los caza se realice en secreto a la empresa norteamericana, eliminando así a las compañías de Francia y Suecia. “Lo hicieron para excluir a los demás competidores, se quedan con uno”, exclamó el mandatario. Cuando se le preguntó si fue ¿para tener un postor a dedo?, respondió “A dedo”.

“No fue una compra a dedo, ya se ha explicado eso detenidamente, es un procedimiento que se ha empleado, el secreto militar, y se ha escogido la mejor oferta como se ha establecido (...) Tenía conocimiento por supuesto también (el presidente José María Balcázar)”, dijo el jefe del Gabinete tras su presentación en el Congreso de la República.

Tras presentarse en la Comisión del Congreso de la República en una sesión que se tornó reservada, junto a los ministros de Defensa, Amadeo Flores y de RR.EE. Carlos Pareja, Arroyo atendió a los medios y justificó la adquisición de las aeronaves de guerra ya que la Fuerza Aérea “realmente lo necesitaba”.

“Es un proceso largo, llegó a nueve administraciones presidenciales, 14 años, la Fuerza Aérea lo necesitaba realmente, su capacidad operativa estaba muy baja. (...) Se ha explicado todo el proceso, el cronograma desde un inicio hasta el final, que se ha cumplido escrupulosamente y se ha pagado en la fecha establecida y la empresa ganadora fue Lockheed Martin”, enfatizó.

Aviones nuevos

Arroyo aseguró que los F-16 que está comprando Perú son aviones completamente nuevos y que recién se están construyendo, negando que se trate de aviones usados.

“Ya están trabajando, son aviones nuevos, las piezas, todo en su conjunto se está haciendo recién, son aviones totalmente nuevos y se descarta todo lo que se decía que son usados, que en otros países es más barato, es mentira. Es un avión nuevo y su precio es muy competitivo en el mundo. Ya se canceló la primera parte, los 462 millones y todo continúa como estaba programado”, concluyó.