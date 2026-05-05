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El premier Luis Arroyo solicitó que la sesión continúe en carácter reservado por el carácter sensible del proceso. (Foto: Congreso)
El premier Luis Arroyo solicitó que la sesión continúe en carácter reservado por el carácter sensible del proceso. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, aseguró el lunes que la compra de los aviones caza F-16 a los Estados Unidos “no fue a dedo”, a diferencia de lo que había declarado el domingo el mandatario José María Balcázar.

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