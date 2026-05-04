Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo se presenta ante la Comisión de Defensa del Congreso de la República. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo se presenta ante la Comisión de Defensa del Congreso de la República. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
Por Redacción EC

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo se presenta ante la Comisión de Defensa del Congreso de la República para informar la situación en la que se encuentra la compra de aviones caza F-16.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: