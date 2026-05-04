El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo se presenta ante la Comisión de Defensa del Congreso de la República para informar la situación en la que se encuentra la compra de aviones caza F-16.

El jefe del Gabinete se encuentra acompañado de los ministros de Defensa, Amadeo Flores y el canciller, Carlos Pareja.

Tras una primera y breve intervención, Arroyo dijo que la compra de los aviones se había dado en el tiempo estrictamente establecido en el cronograma, y que se trataba de una “necesidad impostergable”.

“Nuestra actual flota de combate compuesta por aviones Mirage 2000 y Mig29 fueron incorporados en la década del 80 y 90. Estos aviones cumplieron un rol fundamental en la defensa nacional. Sin embargo, el transcurso de las décadas, la acelerada evolución tecnológica y las limitaciones sostenidas de inversión han derivado en obsolescencia, tal es así que en 2014, el Estado toma una decisión estratégica de reconocer esta brecha crítica y establecer la necesidad de adquirir nuevas aeronaves de combate”, empezó diciendo.

“A partir de aquí se desarrollan evaluaciones técnicas muy rigurosas, análisis comparativos internacionales y propuestas de inversión que por diversos factores de carácter fiscal, político y coyuntural, no pudieron concretarse. Hoy la vida útil de nuestras aeronaves está próxima a su límite, la disponibilidad operativa es más restringida, y la capacidad de disuasión aérea del país está comprometida. No estamos ante una decisión opcional sino una necesidad impostergable vinculada con la soberanía nacional y la seguridad del estado peruano”, continuó.

Sin embargo, Arroyo solicitó a la presidenta de dicha comisión Karol Paredes, que la sesión continúe de forma reservada, debido a la naturaleza sensible de la información que se maneja.