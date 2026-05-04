Luis Arroyo sobre la compra de aviones F-16: “No es una decisión opcional sino una necesidad impostergable”
El presidente del Consejo de Ministros se presenta ante la Comisión de Defensa del Parlamento junto a los titulares de Defensa y RR.EE. Tras una primera intervención el grupo de trabajo acordó pasar a sesión reservada a pedido de Arroyo.
El jefe del Gabinete se encuentra acompañado de los ministros de Defensa, Amadeo Flores y el canciller, Carlos Pareja.
Tras una primera y breve intervención, Arroyo dijo que la compra de los aviones se había dado en el tiempo estrictamente establecido en el cronograma, y que se trataba de una “necesidad impostergable”.
“Nuestra actual flota de combate compuesta por aviones Mirage 2000 y Mig29 fueron incorporados en la década del 80 y 90. Estos aviones cumplieron un rol fundamental en la defensa nacional. Sin embargo, el transcurso de las décadas, la acelerada evolución tecnológica y las limitaciones sostenidas de inversión han derivado en obsolescencia, tal es así que en 2014, el Estado toma una decisión estratégica de reconocer esta brecha crítica y establecer la necesidad de adquirir nuevas aeronaves de combate”, empezó diciendo.
“A partir de aquí se desarrollan evaluaciones técnicas muy rigurosas, análisis comparativos internacionales y propuestas de inversión que por diversos factores de carácter fiscal, político y coyuntural, no pudieron concretarse. Hoy la vida útil de nuestras aeronaves está próxima a su límite, la disponibilidad operativa es más restringida, y la capacidad de disuasión aérea del país está comprometida. No estamos ante una decisión opcional sino una necesidad impostergable vinculada con la soberanía nacional y la seguridad del estado peruano”, continuó.
Sin embargo, Arroyo solicitó a la presidenta de dicha comisión Karol Paredes, que la sesión continúe de forma reservada, debido a la naturaleza sensible de la información que se maneja.