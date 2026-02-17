Presidente José Jerí participa en cambio de guardia mientras el Congreso debate mociones de censura

El presidente de la República, José Jerí, participó este mediodía en la tradicional ceremonia de cambio de guardia realizada en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno, en una jornada marcada por el debate en el Congreso de siete mociones de censura en su contra.

El mandatario estuvo acompañado por el titular del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, durante la actividad protocolar, que fue abierta al público y contó con la presentación de la banda de honor de Palacio de Gobierno, encargada de amenizar la ceremonia que se realiza de manera habitual al mediodía.

La participación del jefe de Estado se produce mientras el pleno del Congreso de la República evalúa siete mociones que buscan su salida del cargo, luego de que se revelaran reuniones no registradas que sostuvo con empresarios chinos fuera de Palacio de Gobierno, además de otros cuestionamientos.

Cada moción fue presentada por distintas bancadas: Bloque Democrático Popular, Juntos por el Perú, la Bancada Socialista, Renovación Popular y Acción Popular. Las iniciativas llevan la firma de Ruth Luque, Elías Varas, Jaime Quito, Edward Málaga —no agrupado—, Esdras Medina, Edwin Martínez y Hamlet Echeverría.

Ausencia de Jerí y posible escenario de sucesión

El presidente José Jerí confirmó que no asistirá al hemiciclo para ejercer su defensa. Argumentó que el procedimiento de censura, a diferencia de la vacancia presidencial, no contempla constitucionalmente la presencia del afectado ante el Pleno. Asimismo, exhortó al Congreso a actuar con “responsabilidad” y evitar profundizar la inestabilidad política, al recordar que el país se encuentra en pleno proceso para las elecciones generales previstas para abril.

En caso de que el Pleno apruebe la censura, el Congreso deberá elegir a un nuevo presidente del Parlamento, quien asumiría la Presidencia de la República conforme al mecanismo de sucesión establecido.

