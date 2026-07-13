Por Redacción EC

A dos semanas para que concluya su gestión y asuma el nuevo gobierno liderado por Keiko Fujimori, el presidenteJosé María Balcázar volvió a dejar las puertas abiertas a un eventual indulto al golpista Pedro Castillo y dijo, de forma escueta, que el pedido se encuentra “en trámite”.

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