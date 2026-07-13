A dos semanas para que concluya su gestión y asuma el nuevo gobierno liderado por Keiko Fujimori, el presidenteJosé María Balcázar volvió a dejar las puertas abiertas a un eventual indulto al golpista Pedro Castillo y dijo, de forma escueta, que el pedido se encuentra “en trámite”.

Desde Arequipa, a donde llegó para inaugurar el puente Virgen de Chapi, Balcázar señaló que la solicitud se encuentra en el Ministerio de Justicia.

“Está todavía en trámite (...) En Justicia, todavía”, dijo el mandatario, aunque no precisó a que tipo de recurso se refería.

En más de una oportunidad diversos abogados expertos en derecho constitucional y penal han asegurado que Pedro Castillo no cumple con los requisitos para ser beneficiado ni por un indulto, ni por una gracia presidencial.

El Comercio informó que Pedro Castillo- a través de su abogado Walter Ayala- presentó el 6 de julio dos nuevas solicitudes de gracia común, a fin de dejar sin efecto la condena de 11 años y cinco meses de prisión que cumple por el golpe de Estado y la orden de prisión preventiva por los presuntos actos de corrupción en la licitación del puente Tarata.

Estas declaraciones las brinda el presidente Balcázar luego de conocerse el informe de un grupo de trabajo de las Naciones Unidas que califica de arbitraria la detención del golpista Pedro Castillo.