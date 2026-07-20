El presidente interno de la República, José María Balcázar, informó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitirá entre este martes o miércoles el dictamen sobre la solicitud de indulto presentada por los familiares del expresidente Pedro Castillo.

No obstante, precisó que, hasta el momento, no se ha adoptado ninguna decisión al respecto debido a que el Ejecutivo ha concentrado sus esfuerzos en atender la emergencia registrada en Junín, tras el sismo.

En declaraciones a Exitosa, el jefe del Estado explicó que la atención de la crisis provocada por la emergencia en esa región obligó a postergar el análisis político del pedido de gracia presidencial.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En exclusiva con Exitosa, el presidente José Balcázar aseguró que aún no se ha tomado una decisión sobre un posible indulto a Pedro Castillo. Indicó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos viene trabajando un dictamen para evaluar dicha posibilidad… pic.twitter.com/1ovMPlSWXe — Exitosa Noticias (@exitosape) July 20, 2026

"Todavía no se ha tomado ni una decisión. Se ha interrumpido por esta situación en Junín y estamos abocados exclusivamente en ello. Créame que hay prioridades que atender. Todos los ministros están allá trabajando“, manifestó.

"Lo otro (el indulto) sigue su curso normal en cuanto se refiere al Ministerio de Justicia, que está trabajando el dictamen correspondiente de acuerdo al pedido que han hecho los familiares del señor Pedro Castillo. De tal manera que yo creo que entre mañana o pasado seguramente emitirán el dictamen que corresponde y, a partir de ello, podremos conversar “, sostuvo.

Consultado sobre la posibilidad de que el indulto no sea resuelto durante su gestión y quede para el próximo gobierno, el mandatario no descartó ese escenario.