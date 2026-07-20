José María Balcázar dijo que todavía no se ha tomado una decisión sobre el indulto al golpista Pedro Castillo. (Foto: Gobierno del Perú)
José María Balcázar dijo que todavía no se ha tomado una decisión sobre el indulto al golpista Pedro Castillo. (Foto: Gobierno del Perú)
Por Redacción EC

El presidente interno de la República, José María Balcázar, informó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitirá entre este martes o miércoles el dictamen sobre la solicitud de indulto presentada por los familiares del expresidente Pedro Castillo.

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