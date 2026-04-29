Resumen

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El Gobierno se pronunció mediante un comunicado.
El Gobierno se pronunció mediante un comunicado.
/ ROCHI LEON
Por Redacción EC

La Presidencia de la República emitió un comunicado luego de la polémica generada por las declaraciones del presidente José María Balcázar sobre el pueblo judío y el origen de la Segunda Guerra Mundial.

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