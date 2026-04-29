La Presidencia de la República emitió un comunicado luego de la polémica generada por las declaraciones del presidente José María Balcázar sobre el pueblo judío y el origen de la Segunda Guerra Mundial.

En el pronunciamiento, el Ejecutivo sostiene que las expresiones del mandatario estuvieron referidas al libro Los enemigos del comercio, del escritor Antonio Escohotado, y que reflejaban “la opinión del escritor sobre el desarrollo comercial y económico europeo”.

“El señor presidente de la República lamenta que dichas declaraciones hayan generado una percepción equívoca sobre el pueblo judío en el marco del inicio de la II Guerra Mundial”, señala el documento oficial.

La Presidencia remarcó, además que el Estado peruano ha sostenido “consistentemente” que el fanatismo nazi fue el causante de la Segunda Guerra Mundial y responsable del genocidio del pueblo judío.

“El Estado peruano ha sostenido consistentemente que el fanatismo nazi fue la causa de aquella deflagración bélica y culpable del imperdonable genocidio del pueblo judío”, indica el documento.

Comunicado de la Presidencia de la República.

“El señor presidente José María Balcázar expresa su más enérgico rechazo al genocidio cometido contra el pueblo judío en el marco de la II Guerra Mundial, reitera su condena contra el antisemitismo y toda clase de discriminación y expresa su solidaridad con las víctimas del holocausto”, culmina el comunicado.

Las expresiones de Balcázar fueron pronunciadas durante una ceremonia oficial organizada por la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y generaron críticas en distintos sectores de la sociedad.

“Es un monumento para la historia del comercio, de cómo nacieron las letras de cambio, cómo se movió el comercio internacional, qué papel tuvieron los judíos en el comercio nacional e internacional de Alemania, cómo es que Alemania fue empujada a una guerra también por culpa, en parte, de los judíos, porque controlaban todos los bancos, todo el comercio y hacían usura”, dijo el mandatario.