Resumen

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El Ejecutivo propone incorporar más de S/ 4,160 millones al presupuesto público de 2026 mediante un crédito suplementario. Foto: Presidencia.
El Ejecutivo propone incorporar más de S/ 4,160 millones al presupuesto público de 2026 mediante un crédito suplementario. Foto: Presidencia.
Por Redacción EC

El presidente de la República, José María Balcázar, expresó su preocupación por los plazos establecidos para la entrega de los resultados electorales y recomendó a las autoridades electorales redoblar esfuerzos para concluir el proceso en el menor tiempo posible.

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