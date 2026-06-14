El presidente de la República, José María Balcázar, expresó su preocupación por los plazos establecidos para la entrega de los resultados electorales y recomendó a las autoridades electorales redoblar esfuerzos para concluir el proceso en el menor tiempo posible.

“Por los acontecimientos que se pueden presentar, es mejor terminar lo antes posible y que redoblen esfuerzos. Sería mi recomendación al Jurado Nacional de Elecciones”, dijo en declaraciones a RPP Noticias.

El mandatario señaló que hubiera preferido que los resultados se conocieran con mayor rapidez para evitar cuestionamientos de la ciudadanía.

“Me hubiese gustado que fuera mucho más antes para que ya la gente sepa los resultados, porque cuando los tiempos se alargan mucho, la población lo ve como una suerte de no querer trabajar como corresponde”, afirmó.

Balcázar sostuvo que una de las razones de la demora es el sistema utilizado actualmente para la emisión y conteo de votos. En ese sentido, planteó que el país evalúe la incorporación de mecanismos tecnológicos, incluido el voto virtual a través de internet.

“Si utilizáramos combinadamente el voto virtual a través de internet, hace rato que en 24 horas estarían los resultados totales”, manifestó, aunque reconoció que se trata de una alternativa que podría implementarse en el futuro.

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Indicó que los problemas relacionados con los tiempos de procesamiento electoral están vinculados a la falta de modernización tecnológica. Por ello, consideró importante que las autoridades electorales aceleren el trabajo de cómputo y consolidación de resultados.

No obstante, el jefe de Estado remarcó que la organización y conducción de los procesos electorales corresponde exclusivamente a los organismos competentes.

“Ya es competencia exclusiva y excluyente de la ONPE y del Jurado Nacional de Elecciones. Allí no podría decir lo que tienen que hacer ellos. Yo simplemente opino como presidente del Ejecutivo”, precisó.