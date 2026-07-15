Presidente de la República, José María Balcázar.
Presidente de la República, José María Balcázar.
/ olea
Por Redacción EC

El presidente José María Balcázar, presentó un escrito de aclaración respecto a su solicitud de pensión vitalicia, en el que precisa que su pedido debe entenderse, de manera principal y alternativa, como una nivelación de su pensión de cesantía bajo el régimen del Decreto Ley N.° 20530, la cual solicita sea equivalente a la remuneración que perciben actualmente los congresistas de la República.

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