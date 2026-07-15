El presidente José María Balcázar, presentó un escrito de aclaración respecto a su solicitud de pensión vitalicia, en el que precisa que su pedido debe entenderse, de manera principal y alternativa, como una nivelación de su pensión de cesantía bajo el régimen del Decreto Ley N.° 20530, la cual solicita sea equivalente a la remuneración que perciben actualmente los congresistas de la República.

En el documento, dirigido al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, Balcázar señala que ostenta la condición de magistrado cesante del Poder Judicial incorporado al régimen pensionario del Decreto Ley 20530 y explica que su pensión fue suspendida en 2021 al asumir funciones como congresista, debido a la incompatibilidad de percibir simultáneamente dos ingresos provenientes del Estado.

Sostiene que el artículo 21 del Reglamento del Congreso establece que el tiempo de servicios prestado como legislador debe computarse dentro del régimen pensionario al que pertenecía antes de asumir el cargo.

En ese sentido, argumenta que los años ejercidos como congresista deben acumularse a su régimen previsional de origen.

Asimismo, Balcázar afirma que, con el fin de evitar interpretaciones ambiguas sobre su solicitud inicial, su pretensión es la restitución y nivelación de su pensión, la cual —según sostiene— debe calcularse tomando como referencia la remuneración vigente de un congresista de la República, por tratarse del último cargo público que desempeñó.