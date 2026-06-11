El Poder Ejecutivo solicitó ante el Congreso autorización para la salida del territorio nacional del presidente de la República, José María Balcázar, entre el 15 y el 19 de junio de 2026, con el fin de realizar una visita oficial al Estado de la Ciudad del Vaticano.

Según la iniciativa remitida al Parlamento, el jefe de Estado tiene previsto sostener una audiencia privada con Su Santidad el papa León XIV, en lo que constituiría uno de los encuentros diplomáticos más relevantes de su gestión en el ámbito internacional.

La agenda oficial también contempla reuniones con el secretario de Estado del Vaticano, así como con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La propuesta fue presentada por el Poder Ejecutivo el 10 de junio y deberá ser evaluada por el Congreso, conforme a lo establecido en la Constitución, que exige autorización parlamentaria para que el presidente de la República pueda ausentarse del país.

De aprobarse la solicitud, Balcázar permanecerá fuera del poaís cinco días, período en el que desarrollará actividades orientadas a fortalecer las relaciones diplomáticas del Perú con la Santa Sede y organismos internacionales vinculados al desarrollo, la seguridad alimentaria y la cooperación económica.

El proyecto de resolución legislativa precisa que el viaje tiene carácter oficial y forma parte de la política exterior del Estado peruano, en un contexto en el que el Gobierno busca reforzar sus vínculos con actores internacionales y organismos multilaterales.