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Jose María Balcázar solicita permiso para hacer visita al Papa León XIV.
Jose María Balcázar solicita permiso para hacer visita al Papa León XIV.
Por Redacción EC

El Poder Ejecutivo solicitó ante el Congreso autorización para la salida del territorio nacional del presidente de la República, José María Balcázar, entre el 15 y el 19 de junio de 2026, con el fin de realizar una visita oficial al Estado de la Ciudad del Vaticano.

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