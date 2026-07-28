Keiko Fujimori y Yamandú Orsi sostuvieron una reunión en el Palacio de Torre Tagle, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Keiko Fujimori y Yamandú Orsi sostuvieron una reunión en el Palacio de Torre Tagle, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Por Agencia EFE

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, y el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, acordaron impulsar una agenda enfocada en la lucha contra la delincuencia organizada, en una reunión sostenida en Lima antes de la investidura presidencial de la derechista.

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