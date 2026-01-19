El jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez, aseguró que el presidente José Jerí “ha caído en una trampa”, luego de difundirse un nuevo video de la visita del mandatario al empresario chino Zhihua Yang en su local clausurado en el Centro de Lima.

En entrevista con el programa “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, el primer ministro atribuyó ese hecho a la “juventud” de Jerí Oré, quien -desde su punto de vista- se habría dejado llevar “por los elogios”.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

LEE MÁS: José Jerí volvió a reunirse con empresario chino en un local clausurado en el Centro de Lima

“Lo primero que se tiene es que el presidente ha caído en una trampa. A mi manera de ver ha caído en una trampa por los elogios, por su juventud. En un año ha sido congresista, presidente de la Comisión de Presupuesto, presidente del Congreso y ahora presidente de la república”, expresó.

“Yo entiendo, a los 38 años hubiera tenido una crisis muy fuerte. Uno a esa edad no está preparado para tantos cambios en tan poco tiempo. ¿Qué ha pasado? A los políticos no se les debe creer por lo que dicen, sino por lo que hacen, por las evidencias”, agregó.

LEE MÁS: Revelan que un empresario chino con arresto domiciliario visitó tres veces Palacio de Gobierno

Según Ernesto Álvarez, el empresario Zhihua Yang ha “tratado de rodear” al jefe de Estado con “ofertas” sobre una celebración “histórica” del Día de la Amistad Perú-China en la Plaza de Armas y que eso lo comentó con sus ministros.

“¿Qué pasa? Lo han tratado de halagar con un evento grande y al final encontramos este segundo hecho, el video de la visita a la tienda. Sabemos que este tipo de empresarios no viven de las tiendas. Pensar que ha llamado al presidente para que interceda por la municipalidad para que le reabran el localcito, eso es incierto”, subrayó.

LEE MÁS: José Jerí dice que ministro del Interior lo acompañó a chifa y ofrece disculpas públicas por ingresar encapuchado

“Nadie llama a un presidente presencialmente para que te abran el local. Aquí a mí me parece que ha habido una trampa. Si revisamos las evidencias, el video es del interior de la tienda y ese control solo lo puede tener el empresario y su entorno, y esta visita y la otra han sido filtradas en forma paulatina para hacerle daño”, añadió.

Más información en breve...