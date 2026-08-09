El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, negó este domingo que existan desacuerdos dentro del Gabinete respecto al proyecto de ley mediante el cual el Ejecutivo solicitará al Congreso facultades para legislar en determinadas materias.

“ Ningún desacuerdo ”, afirmó Galarreta al ser consultado sobre las versiones de diferencias al interior del Gabinete. El premier señaló que no considera necesario que los ministros salgan a responder públicamente ante cada versión sobre supuestas discrepancias.

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Premier Luis Galarreta sobre presuntos desacuerdos en el Gabinete: Ningún desacuerdo (con el ministro Elmer Cuba). Nosotros no hemos pedido votos para subir el sueldo, evaluamos la necesidad de aumentar el sueldo mínimo vital.



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Galarreta explicó que la demora en la presentación del proyecto se debe, entre otros factores, a los procedimientos administrativos que deben seguirse para completar la designación de funcionarios en los ministerios.

“Conforme vamos entrando a la gestión, los procedimientos que se han aprobado hoy, para aprobar un viceministro te demoras tres o cuatro días por informes que tienen que hacer en el ministerio y de ahí pasa a la PCM y de ahí todo un trámite burocrático” , sostuvo.

El jefe del Gabinete indicó que el Ejecutivo trabaja en la propuesta de delegación de facultades y que algunos sectores han planteado incorporar temas adicionales al proyecto.

“Claro que estamos apurados, pero ya hay sectores como Comercio Exterior o Producción que en el último Consejo de Ministros nos plantearon la necesidad de meter un par de temas que lo estamos evaluando para el proyecto de delegación de facultades” , señaló.

Galarreta explica demora del proyecto

El premier sostuvo que, junto con la presidenta Keiko Fujimori, evaluó la presentación del proyecto de delegación de facultades. Según explicó, otros gobiernos han tardado más de 100 días en presentar iniciativas similares.

Galarreta señaló que, al momento de evaluar el proyecto, el Gobierno llevaba seis días de gestión. Añadió que primero era necesario contar con la primera línea de funcionarios y recoger información y opiniones de los distintos sectores.

“Una vez que tienes tu primera línea, recién empiezas con tu primera línea de datos y opiniones” , manifestó.

Galarreta también fue consultado sobre un supuesto desacuerdo con el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, respecto al incremento del sueldo mínimo.

El premier negó que el Gobierno haya buscado votos para aumentar las remuneraciones y sostuvo que la decisión se tomó después de los resultados electorales y de evaluar la situación económica del país.

“Pueden haber opiniones, pero el Perú tienes que verlo en su momento. Hoy el Perú, sí creo y coincidimos y por eso respaldamos la decisión de un aumento ”, afirmó.

Galarreta añadió que Cuba conocía la evaluación del Ejecutivo sobre la necesidad de incrementar el sueldo mínimo y descartó que el tema haya generado un desacuerdo dentro del Gabinete.