Galarreta asegura que no hubo desacuerdos en el Gabinete y explica demora en proyecto de facultades. (Foto: Captura / Cuarto Poder)
Galarreta asegura que no hubo desacuerdos en el Gabinete y explica demora en proyecto de facultades. (Foto: Captura / Cuarto Poder)
Por Redacción EC

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, negó este domingo que existan desacuerdos dentro del Gabinete respecto al proyecto de ley mediante el cual el Ejecutivo solicitará al Congreso facultades para legislar en determinadas materias.

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