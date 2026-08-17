El primer ministro, Luis Galarreta, solicitó a la Cámara de Diputados exponer y debatir la política general del Gobierno el próximo 20 de agosto. (Foto: PCM)
El primer ministro, Luis Galarreta, solicitó a la Cámara de Diputados exponer y debatir la política general del Gobierno el próximo 20 de agosto. (Foto: PCM)
/ JUANPA AZABACHE
Por Redacción EC

El jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, propuso a la Cámara de Diputados exponer y debatir la política general del Gobierno, así como las principales medidas que orientarán la gestión de la presidenta Keiko Fujimori, el próximo 20 de agosto.

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