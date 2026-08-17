El jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, propuso a la Cámara de Diputados exponer y debatir la política general del Gobierno, así como las principales medidas que orientarán la gestión de la presidenta Keiko Fujimori, el próximo 20 de agosto.

A través de un oficio enviado al presidente de dicha cámara, Óscar Reto (Buen Gobierno), Galarreta Velarde planteó que ese día la sesión se lleve a cabo a partir de las 10:00 horas.

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El primer ministro sustentó su pedido según lo dispuesto en el artículo 130 de la Constitución Política, que señala que puede solicitar la convocatoria a la sesión del pleno de la Cámara de Diputados.

“En tal sentido, propongo que dicha sesión se lleve a cabo a las 10:00 horas del día 20 de agosto de 2026, según lo coordinado con usted”, indicó.

Oficio enviado por Luis Galarreta al presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto. (Foto: PCM)

Cabe indicar que el artículo 130 de la Carta Magna fue modificado por el artículo 1 de la Ley 31988, publicada el 20 de marzo de 2024, con lo cual el Gabinete Ministerial ya no solicitará el voto de confianza.

Además, la reforma constitucional comprendida en dicha norma entró en vigor a partir de las elecciones generales del 2026. De este modo, la presentación del Consejo de Ministros en pleno para solicitar la investidura dejó de ser un requisito constitucional.

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No obstante, el Ejecutivo conservará la facultad de solicitar respaldo para políticas definidas a través del voto de confianza. Podrá hacerlo en cualquier momento y sobre temas determinados.