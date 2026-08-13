El primer ministro, Luis Galarreta, se reunió con los diputados Maria Luisa Silupú, Félix Chang y un grupo de dirigentes de maricultores de la bahía de Sechura. (Foto: PCM)
El primer ministro, Luis Galarreta, se reunió con los diputados Maria Luisa Silupú, Félix Chang y un grupo de dirigentes de maricultores de la bahía de Sechura. (Foto: PCM)
Por Redacción EC

Ante el próximo impacto del Fenómeno El Niño en el Perú, el jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, aseguró que la prioridad absoluta del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori es “salvar vidas”.

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