Ante el próximo impacto del Fenómeno El Niño en el Perú, el jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, aseguró que la prioridad absoluta del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori es “salvar vidas”.

Durante la reunión que sostuvo con los diputados Maria Luisa Silupú, Félix Chang y un grupo de dirigentes de maricultores de la bahía de Sechura, Piura, explicó que el plan de acción del Ejecutivo para reducir los efectos de este fenómeno natural se divide en dos ejes fundamentales: protección de la vida de los peruanos y disminución de riesgos a nivel infraestructura y bienes.

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Sobre el primer punto, detalló que se busca evitar muertes no solo por el impacto directo de las lluvias y desbordes a nivel nacional, sino también por los riesgos posteriores como el brote de enfermedades endémicas, mientras que la segunda está orientada a la protección del patrimonio de los peruanos y la capacidad productiva del país.

Con el fin de alcanzar estos objetivos, el jefe del Gabinete Ministerial informó que se identificaron más de mil puntos críticos a nivel nacional, de los cuales el Gobierno viene interviniendo en más de la mitad.

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Estas acciones, según dijo, incluyen el uso de tecnología para enfrentar problemas hídricos y sequías derivadas del cambio climático.

El titular de la PCM recordó que en el marco de estas medidas se designó al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, como responsable de liderar la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño.

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Además de las labores preventivas que viene ejecutando el Gobierno, Galarreta Velarde adelantó que se están evaluando medidas políticas, tributarias y económicas para apoyar a las industrias afectadas, tanto formales como informales, incluyendo a los pequeños pescadores y agricultores que dependen de la estabilidad climática para su sustento.