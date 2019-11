El presidente de la República, Martín Vizcarra, manifestó este jueves que no se puede mercantilizar la política si es que se busca lograr una verdadera economía de mercado para todos los peruanos, quienes están en la búsqueda de cambios.

Durante su presentación en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2019, señaló que “o se combate la corrupción tanto en la esfera pública como privada con acciones firmes o se sucumbe y se deja naufragar al país” con el empobrecimiento de los ciudadanos.

“En la última semana, hemos sido testigos de una serie de hechos que han mostrado a las claras el tipo de vínculo que ha existido durante décadas entre la política y las empresas. No tapemos el sol con un dedo y entendamos de una vez por todas, que no se ha actuado de la manera correcta. No podemos mercantilizar la política si se pretende desarrollar una verdadera economía de mercado para todos”, remarcó.

Del mismo modo, Martín Vizcarra precisó que para la construcción de una democracia sólida y una economía pujante, la relación entre la política y los grupos de interés “debe ser transparente”.

