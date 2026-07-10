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Resumen

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El gobierno de José María Balcázar sumó a un nuevo ministro de Estado con antecedentes de demanda por alimentos. Se trata del congresista Flavio Cruz, vocero de Perú Libre, quien juró en el cargo de ministro de Trabajo y Promoción del Empleo el pasado jueves 9 de julio, en reemplazo de Freddy Solano, a solo 19 días para el cambio de mandato.

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