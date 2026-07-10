El gobierno de José María Balcázar sumó a un nuevo ministro de Estado con antecedentes de demanda por alimentos. Se trata del congresista Flavio Cruz, vocero de Perú Libre, quien juró en el cargo de ministro de Trabajo y Promoción del Empleo el pasado jueves 9 de julio, en reemplazo de Freddy Solano, a solo 19 días para el cambio de mandato.

Cruz registra un proceso judicial por alimentos iniciado en el 2001 ante el Primer Juzgado de Paz Letrado de Puno. De acuerdo con la documentación revisada por El Comercio, la pensión fue fijada mediante conciliación.

Más de dos décadas después de iniciada la demanda, el expediente ha continuado registrando actos. En septiembre del 2022, el juzgado dejó constancia de un depósito de más de S/ 2 mil remitido desde el Congreso de la República para ser entregado a la demandante. Un año después, en octubre del 2023, otra resolución registró un nuevo depósito por el mismo monto.

Además, en octubre del 2023 el juzgado requirió que el hijo de Cruz, al haber alcanzado la mayoría de edad, acuda formalmente al proceso, designe abogado y ratifique las actuaciones que fueron realizadas por su madre en su representación.

Recientemente, Balcázar tomó juramento al congresista Jorge Marticorena (Alianza para el Progreso) como ministro de Educación, a pesar de que admitió una sentencia por alimentos. Se trató de una demanda de aumento de alimentos.

Jorge Marticorena juró este lunes como ministro de Educación durante una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno. Foto: Presidencia.

Defensor político de Cerrón

Cruz es abogado de profesión y congresista por Puno desde el 2021. Se desempeña como uno de los principales voceros de la bancada perulibrista. Además, ha mantenido una defensa constante del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien permanece prófugo de la justicia desde el 2023.

En julio del 2024 reconoció abiertamente que los integrantes de Perú Libre protegían al prófugo Cerrón. “Yo creo que todos lo protegemos políticamente al doctor Vladimir Cerrón, respetamos su estrategia. Está protegiendo su vida y su libertad”, sostuvo en entrevista con radio Exitosa.

Meses después, Cruz defendió públicamente la candidatura de José María Balcázar para la Presidencia del Congreso y, por tanto, de la República, en reemplazo de José Jerí.

La postulación de Balcázar fue cuestionada debido a declaraciones en las que justificó el matrimonio infantil.

Cruz señaló que las expresiones de Balcázar fueron interpretadas de manera parcial y fuera de contexto. Según dijo, el análisis realizado por el hoy presidente respondió a una perspectiva comparada sobre legislaciones internacionales y no reflejó una posición personal a favor de ese tipo de uniones.

En la plancha presidencial

Flavio Cruz postuló a la primera vicepresidencia de la República este 2026. Integró sin éxito la plancha encabezada por el prófugo Vladimir Cerrón.

Cruz no solo se ha consolidado como uno de los congresistas más visibles de Perú Libre. En las elecciones generales del 2026 también integró la fórmula presidencial encabezada por Vladimir Cerrón, en la que postuló a la primera vicepresidencia de la República. Esto confirmó su cercanía política con el líder del partido.

Su predecesor en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo dejó el cargo el mismo jueves tras ser cuestionado por presuntamente presentar un certificado falso para ser nombrado jefe de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en octubre del 2023.

Descargos

Consultado por El Comercio, Cruz confirmó que el proceso fue resuelto mediante una conciliación.

“Dicha demanda es real y fue resuelto mediante una conciliación, y desde luego que mis obligaciones paternales son cumplidas siempre”, dijo.

Sobre su respaldo a Cerrón, dijo que este responde a una decisión institucional, al ser el líder y presidente de Perú Libre.

“Al presidente lo respaldamos porque fue y sigue siendo miembro de mi Bancada, y sobre sus declaraciones me remito a sus respuestas personales”, afirmó.

Por último, señaló: “Que cuestionen mi designación es legitimo porque es parte de la democracia y los asumo autocríticamente”.