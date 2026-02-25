Tras varias horas de tensión e idas y vueltas, el presidente José Balcázar designó el martes por la noche al equipo de ministros que lo acompañará en lo que resta del período transitorio hasta julio de 2026.

El jefe de Estado hizo algunos cambios, pero mantuvo a seis titulares de cartera del gabinete liderado por el expremier Ernesto Álvarez: Denisse Miralles (PCM), Hugo de Zela (Cancillería), Luis Quiroz Avilés (Salud), Óscar Fernández (Trabajo), César Quispe (Producción), Aldo Prieto (Transportes) y Wilder Sifuentes (Vivienda).

Además, removió de sus cargos a otros altos funcionarios designados durante la era del censurado expresidente José Jerí para nombrarlos ministros de Estado.

Entre ellos figuran Nelly Paredes (Ambiente), exviceministra de Gestión Ambiental; Felipe Meza (Midagri), exsecretario general del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; Luis Enrique Jiménez (Justicia), exviceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas; y, finalmente, Gerardo López González (Economía), exviceministro de Economía.

Así, el nuevo gabinete presidido por Miralles mantiene en un 57 % a los funcionarios o ministros que desempeñaron funciones durante la era de José Jerí. Ahora bien, ¿de quiénes se trata?

—Denisse Miralles, primera ministra—

Desde octubre del año pasado se desempeñó como ministra de Economía y Finanzas durante el gobierno del expresidente José Jerí.

La funcionaria es ingeniera economista por la Universidad Nacional de Ingeniería. Cuenta con estudios especializados en infraestructura y Asociaciones Público-Privadas (APP). Fue viceministra de Economía y se desempeñó como directora de la Dirección de Inversiones Descentralizadas en la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).

En el Congreso buscaban presentar hasta enero del presente año una moción de censura por su responsabilidad política, según la impulsora, la legisladora Heidy Juárez, “en el desmantelamiento de Petro-Perú S. A. a través del Decreto de Urgencia 010-2025”.

Actualmente no tiene ninguna afiliación política; no obstante, el partido Alianza para el Progreso pidió al presidente Balcázar mantenerla en el actual equipo de ministros para preservar la estabilidad en el país.

Denisse Miralles juró ayer como premier y luego lo hicieron los 18 ministros de su gabinete, donde solo cuatro mujeres acompañan a la premier.

—Hugo de Zela, ministro de Relaciones Exteriores—

Se mantiene en el actual gabinete como ministro de Relaciones Exteriores, cargo al que fue designado en octubre de 2025.

Tiene más de 40 años de experiencia en la política exterior. Fue viceministro de Relaciones Exteriores, embajador en Brasil, Argentina y Estados Unidos, además de representante ante la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros altos cargos.

Hasta fines de 2025, postergó el otorgamiento del salvoconducto a la expremier Betssy Chávez, quien se encuentra prófuga de la justicia y asilada en la Embajada de México, para que el caso sea analizado por los organismos internacionales.

No aparece en los registros de afiliación política del Jurado Nacional de Elecciones.

—Luis Arroyo, ministro de Defensa—

El máximo funcionario del Ministerio de Defensa es general de división en situación de retiro de la Policía Nacional y fue director de la Escuela Superior de Guerra del Ejército.

Antes de asumir el actual cargo, fue jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), un puesto clave en gestión del riesgo de desastres.

Cabe indicar que Arroyo es parte de la promoción 1981 “Héroes de Tacna y Arica”, la misma en la que figura el saliente ministro César Díaz Peche. Estuvo afiliado al Partido Unidad y Paz desde el 2 de octubre de 2024, pero actualmente no forma parte de la agrupación.

—Gerardo López, ministro de Economía—

Economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cumplió 19 años de servicio en la SUNAT y se desempeñó como viceministro de Economía. Tiene una maestría en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria por el Instituto de Estudios Fiscales de España.

En 2021 se desempeñó como consultor del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Gerardo López es el nuevo ministro de Economía y Finanzas.

—Hugo Begazo de Bedoya, ministro del Interior—

Begazo es general en situación de retiro de la Policía Nacional. Ocupó altos mandos operativos en la PNP, incluida la jefatura de la Región Policial Lima y la Región Policial Cajamarca, con experiencia en seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad y minería ilegal.

En 2017 pasó a la situación de retiro por la causal de renovación de cuadros, pero luego fue reincorporado en su grado de general mediante la Resolución Suprema N.° 122-2019-IN.

No tiene afiliaciones políticas.

Hugo Begazo jura como ministro del Interior del Gabinete Miralles.

—Luis Enrique Jiménez Borra, ministro de Justicia—

Abogado. Desde diciembre fue viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, cargo al que fue designado por el expresidente Jerí.

Su nombramiento fue cuestionado, pues no contaba con experiencia en el sector hidrocarburos ni en gestión energética.

Cuenta con títulos de doctor y máster en gobierno y gestión pública. Tiene el grado de doctor en Gobierno y Políticas Públicas emitido por el Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de San Martín de Porres.

Perteneció al Partido Aprista Peruano desde el 30 de diciembre de 2008 hasta el 17 de abril de 2017. En ese mismo año presentó su solicitud de afiliación al partido Contigo Ciudadano, pero no alcanzó afiliación alguna.

—Erfurt Manuel Castillo Vera, ministro de Educación—

Es doctor en Psicología y reemplaza a Jorge Figueroa Guzmán. Según su LinkedIn, tiene formación académica con grado de doctor en Psicología, una maestría en Administración del Trabajo y Relaciones Industriales, y un diplomado en Reingeniería y Procesos de Innovación.

Ocupó cargos de jefatura como director de recursos humanos en la Superintendencia de Banca y Seguros y gerente en Sedapal. No cuenta con afiliación política.

Erfurt Castillo Vera es el nuevo ministro de Educación.

—Luis Napoleón Quiroz Avilés, ministro de Salud—

Desde octubre pasado ocupa el cargo de ministro de Salud. El martes por la tarde fue ratificado por el presidente Balcázar. En 2024 fue designado jefe del Seguro Integral de Salud (SIS) durante la gestión de la expresidenta Dina Boluarte.

Quiroz es médico cirujano con más de cuatro décadas de servicio público, cuya trayectoria combina la atención clínica, la gestión institucional y la docencia universitaria, con una sólida formación ética y humanista.

Graduado en Medicina por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el hoy ministro es especialista en Medicina General Integral y Gestión en Salud, magíster en Bioética (San Marcos–Universidad Complutense de Madrid) y magíster en Salud Ocupacional (OPS–UAP–Instituto de Salud Ocupacional de Cuba).

Luis Napoleón Quiroz Avilés es ratificado como ministro de Salud.

—Felipe Meza Millán, ministro de Desarrollo Agrario y Riego—

Su más reciente cargo fue secretario general del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego durante la era de Jerí. Ocupó también el cargo de director general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto en la misma cartera ministerial. Es contador público por la Universidad Nacional del Centro del Perú, con más de 25 años de experiencia en gestión pública en entidades del Gobierno nacional, regional y local.

En abril de 2006 intentó formar parte del partido político Frente Integrador Jauja Organizado, pero la organización no lo incluyó como miembro del padrón de afiliados.

Felipe César Meza Millán, titular del Midagri.

—Óscar Fausto Fernández Cáceres, ministro de Trabajo—

Abogado. Fue ministro de Trabajo desde octubre de 2025 durante la gestión de Jerí y el martes por la tarde fue ratificado en ese cargo.

Es egresado de la Universidad San Martín de Porres y tiene una trayectoria de más de 25 años en gestión pública y privada, con especialización en gobiernos locales y regionales.

Antes de su designación ministerial, Fernández Cáceres se desempeñó como director de la Dirección Nacional de Educación Física y Deporte del Ministerio de Educación (Minedu).

Óscar Fausto Fernández Cáceres, titular del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo.

—César Manuel Quispe Luján, ministro de la Producción—

Desde octubre de 2025 se desempeña como ministro de la Producción y el martes fue ratificado en el cargo por el presidente Balcázar. Es licenciado en Administración de Cooperativas por la Universidad Nacional Federico Villarreal y máster en Microfinanzas y Desarrollo Social por la Universidad de Alcalá (España).

No está afiliado a ninguna agrupación política.

César Quispe, ministro de la Producción, en entrevista con Diario Gestión.

—José Fernando Reyes Llanos, ministro de Comercio Exterior y Turismo—

Abogado. Fue designado titular del Mincetur. Previamente, se desempeñó como director general de Justicia y Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia el 7 de enero de 2026. Fue jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Instituto Nacional de Salud.

Figura como afiliado al partido Primero La Gente Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso, que tiene como lideresa a Marisol Pérez Tello. Su afiliación política figura desde el 28 de febrero de 2023.

José Fernando Reyes Llanos, ministro de Comercio Exterior y Turismo.

—Angelo Victorino Alfaro Lombardi, ministro de Energía y Minas—

Ingeniero. Fue gerente general de Electro Oriente S. A., empresa distribuidora eléctrica con sede en Iquitos. Tiene estudios de posgrado en Administración y Finanzas realizados en ESAN y en la Universidad Católica. Asimismo, cuenta con una especialización en Gestión de Activos.

Se afilió al partido Perú Posible en 2007, pero canceló su inscripción en 2017.

Angelo Victorino Alfaro Lombardi, fue designado titular del Minem.

—Aldo Martín Prieto Barrera, ministro de Transportes y Comunicaciones—

Desde octubre de 2025 se desempeñó como ministro de Transportes y Comunicaciones. Ahora fue ratificado por el presidente Balcázar. Fue jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros, director del Banco de la Nación y supervisor económico-financiero del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).

Estuvo afiliado al partido Avanza País desde el 30 de setiembre de 2020, pero en 2022 renunció. Previamente, estuvo en Somos Perú del 2006 al 2010.

—Wilder Alejandro Sifuentes, ministro de Vivienda—

Fue ratificado en el despacho del Ministerio de Vivienda, cargo que desempeña desde octubre de 2025. Es abogado con amplia experiencia en el sector público, docente universitario, con grado de magíster en Derecho de la Empresa y máster en Gestión Pública, con cursos de especialización en Regulación y Fiscalización Ambiental y Desarrollo Sostenible, además de diplomados especializados en Contrataciones del Estado.

De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones, estuvo afiliado al partido Alianza para el Progreso desde el 6 de octubre de 2017 hasta el 2 de agosto de 2018.

Wilder Alejandro Sifuentes Quilcate, titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

—Hary Gloria Izarra Trelles, ministra de la Mujer—

La nueva ministra es especialista senior en Comunicación Estratégica y Políticas Públicas, con más de 18 años de experiencia en el Poder Ejecutivo, Legislativo y otros organismos del Estado. Según el JNE, presentó su solicitud de afiliación política en 2006 al partido La Espiga del Arroz, pero no cumplió con los requisitos exigidos.

—Nelly Paredes del Castillo, ministra del Ambiente—

Ingeniera agrónoma. Cuenta con 35 años de experiencia laboral, con conocimientos teóricos y prácticos en gestión pública, políticas, planificación, dirección y evaluación de programas y proyectos de desarrollo social. Fue viceministra de Gestión Ambiental en 2025 y ministra de Desarrollo Agrario y Riego en el gobierno de Dina Boluarte en 2022.

Nelly Paredes del Castillo, titular del Ministerio del Ambiente.

—Fátima Soraya Altabás Kajatt, ministra de Cultura—

Era gerenta general del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), organismo adscrito al MEF, al que fue nombrada el 8 de febrero de 2026 en la gestión de Jerí.

Ha sido asesora II de la Secretaría General del Ministerio de Vivienda y consultora FAG de varios ministerios, como Mujer, Interior, Educación, Energía y Minas y Salud.

—Lily Norka Vásquez, ministra de Desarrollo e Inclusión Social—

Fue jefa de la Subunidad de Apoyo de la Subunidad de Desarrollo del Talento Humano del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF), nombrada el 18 de julio de 2025.

Lily Norka Vásquez Dávila, titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

—Análisis—

Al respecto, el exviceministro de Justicia Gilmar Andía consideró que el nuevo gabinete representa a un “pacto político” que se ha tenido con ciertas bancadas políticas como, por ejemplo Alianza para el Progreso. Insistió en que la designación del resto de ministros obedece a una serie de acuerdos.

“Tienes al nuevo ministro de Justicia que básicamente fue abogado de municipios, luego viceministro de Energía y Minas y ahora ministro de Justicia. Este es un despacho que requiere una persona técnica. Poner a una persona que no tiene experiencia vinculada a la seguridad implica un debilitamiento del sector”, dijo a El Comercio.

Opinó que del gabinete se puede rescatar a Hugo de Zela como canciller.