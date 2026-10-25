Jefa del gabinete de asesores del ministro de Defensa, Rafael Belaunde, afronta investigación preparatoria por denuncia de corrupción en Emilima. (Foto: El Comercio)
Jefa del gabinete de asesores del ministro de Defensa, Rafael Belaunde, afronta investigación preparatoria por denuncia de corrupción en Emilima. (Foto: El Comercio)
Por Redacción EC

Maritza Manturano Castro, jefa del gabinete de asesores del Ministerio de Defensa, que encabeza Rafael Belaunde, afronta una investigación preparatoria por supuestamente ser la lideresa de una presunta organización criminal, según reveló “Cuarto Poder”.

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