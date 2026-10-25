Maritza Manturano Castro, jefa del gabinete de asesores del Ministerio de Defensa, que encabeza Rafael Belaunde, afronta una investigación preparatoria por supuestamente ser la lideresa de una presunta organización criminal, según reveló “Cuarto Poder”.

Según el dominical, la Empresa Municipal Inmobiliaria de la Municipalidad de Lima (Emilima S.A) habría sido utilizada por Manturano Castro, en su condición de gerente general con la finalidad de agenciar fondos ilícitos mediante contrataciones fraudulentas a través de servicios de 22 “proveedores fantasmas”.

Maritza Manturano fue designada en el 2019 en dicho cargo. Según la fiscalía, su rol era supervisar que los gerentes de línea cumplan su rol de facilitadores en la recolección de los fondos ilícitos a través de los “asesores fantasmas”, pues autorizaba los pagos conforme al estatuto de la empresa.

“Lo que se le imputa a ella directamente esa haber aprobado en el cargo de gerente general de EMILIMA, los voucher de pago de todos los trabajadores o colocadores contratados por diversas áreas. Se realizó el trabajo, corresponde el pago nada más”, dijo el abogado de Manturano Castro, Roberto Robles.

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Para el Ministerio Público la participación de la jefa del gabinete de asesores del Mindef iba más allá, pues las 22 contrataciones fraudulentas de locadores fantasmas se habrían realizado con su sello, consentimiento y supervisión.

Una de las 22 contrataciones fantasma corresponde a Cinthya Daphnne Cavero Gonzáles, quien nunca antes había sido proveedora del Estado. De acuerdo a la fiscalía, esta locadora logró el cargo gracias a Yazmín Sevilla Nieto, una amiga en común con Maritza Manturano.

Un audio entregado por un aspirante a colaborador eficaz revela una conversación entre la locadora de servicio y Yazmín Sevilla, amiga de Maritza Manturano, cuando la investigación ya estaba en curso. Ambas discuten qué versión dar ante la fiscalía y cómo evitar que sus respuestas terminen vinculando a Manturano.

De acuerdo a la tesis fiscal los trabajadores fantasmas recibieron el dinero en sus cuentas, monto que habría terminado en poder de la gerente general de Emilima.

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“Cynthia Daphnne Cavero González habría simulado la realización del servicio y una vez que EMILIMA S.A realiza el pago de los servicios, este monto con el descuento para el pago a la Sunat, el monto restante era remitido o entregado a Yazmín Sevilla Nieto, quien a su vez habría reenviado y/o entregado el referido monto a la investigada Maritza Johanna Manturano Castro”, dice la acusación fiscal.

Más locadores fantasmas

Entre los supuestos locadores fantasmas figuran Fernando Rojas Barrera, Eduardo Pariona Mamani y Andrés Diez Tochiki, todos contratados en la Gerencia de Operaciones de Emilima. Para el Ministerio Público sus trabajos no se habrían realizado, pese a ello la entidad les realizó el pago correspondiente.

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Estos personajes junto a Maritza Manturano, de acuerdo a un audio entregado por otro aspirante a colaborador eficaz, también se reunieron con la funcionaria en medio de las investigaciones para coordinar cómo responder ante la fiscalía.

De acuerdo a la transcripción del audio, Manturano tenía conocimiento pleno que el trabajo no se había realizado y pese a ello, daba las pautas necesarias para demostrar lo contrario ante la fiscalía, es decir, habría instruido a sus coinvestigados, les habría dado pautas y directrices.

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En la investigación fiscal también se incluyó como investigado a Pedro Gamio Felipa, esposo de Maritza Manturano. La tesis fiscal señala que también habría intervenido para la contratación de ciertos locadores fantasmas.

Pese a la investigación fiscal que data del 2023, el Ministerio de Defensa al mando de Belaunde Llosa decidió designar a Manturano Castro como principal asesora en uno de los portafolios clave del Gobierno.

Maritza Manturano es afiliada a Libertad Popular, partido liderado por Rafael Belaunde. Figuró como apoderada de cuatro empresas del ministro de Defensa: Belaunde Llosa SAC, Corporación Belaunde SAC, Inmobiliaria El Sol Tumbes II SAC e Inmobiliaria Ferymar SAC.