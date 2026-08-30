El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, anunció la implementación de retenes militares para reforzar el control de ingreso a los establecimientos penitenciarios y evitar el ingreso de celulares, chips, armas y drogas, en el marco de las acciones del Gobierno contra la extorsión.

“Nadie ingresará al penal si no ha pasado previamente por el retén militar”, afirmó Belaunde, al explicar que la medida alcanzará no solo a los visitantes, sino también al personal administrativo, trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), proveedores y abogados.

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Ministro de Defensa, Rafael Belaunde, da alcances sobre el cerco perimétrico en el penal de Lurigancho.



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Según explicó a América Televisión, los retenes contarán con sistemas de escaneo personal y de paquetes, detectores de metales y vigilancia permanente para verificar que los inhibidores de señal de telefonía celular se encuentren operativos las 24 horas.

El plan contempla inicialmente la intervención de cinco establecimientos penitenciarios. “Para ello, declarar en emergencia estos cinco penales, que permita a la Policía Nacional intervenir en el interior de los establecimientos, mientras que las Fuerzas Armadas en el perímetro exterior y establecer los retenes”, dijo.

Belaunde señaló que el operativo comenzará en Ancón 1 y Piedras Gordas, donde ya se cuenta con el equipamiento necesario para implementar los controles.

En ese punto, el ministro destacó que la presidenta Keiko Fujimori puso a disposición dos equipos de escaneo personal que se encontraban en Palacio de Gobierno y que fueron cedidos para su utilización en el penal de Piedras Gordas.

“Nos los ha cedido para llevarlo a Piedras Gordas”, indicó Belaunde.