Belaunde reveló que la presidenta Keiko Fujimori facilitó dos escaner que pertenecían a Palacio de Gobierno. (Foto: Andina)
Belaunde reveló que la presidenta Keiko Fujimori facilitó dos escaner que pertenecían a Palacio de Gobierno. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, anunció la implementación de retenes militares para reforzar el control de ingreso a los establecimientos penitenciarios y evitar el ingreso de celulares, chips, armas y drogas, en el marco de las acciones del Gobierno contra la extorsión.

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