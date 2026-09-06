Belaunde señaló que "no hay ningún interrogatorio como tal".
Belaunde señaló que "no hay ningún interrogatorio como tal".
Por Redacción EC

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, respondió a los cuestionamientos surgidos por su participación en una diligencia con los detenidos vinculados al secuestro de un empresario y al asesinato de cuatro personas en Trujillo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: