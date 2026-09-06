El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, respondió a los cuestionamientos surgidos por su participación en una diligencia con los detenidos vinculados al secuestro de un empresario y al asesinato de cuatro personas en Trujillo.

El titular del sector negó haber realizado un interrogatorio y sostuvo que su presencia tuvo como único propósito verificar las condiciones físicas y el estado de salud de los intervenidos.

“Mi motivación era ver la condición de salud, el estado físico de los detenidos, y nada más que eso” , afirmó Belaunde, quien añadió que tanto el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez como el fiscal Jorge Chávez Cotrina han señalado que no existió ninguna actuación ilegal.

“Bueno, el fiscal de la Nación, igual que el fiscal Chávez Cotrina, han aclarado que no hay nada ilegal. Les puede parecer poco atinado, poco pertinente. Mi motivación era ver la condición de salud, el estado físico de los detenidos, y nada más que eso” , señaló

El ministro remarcó que no realizó un interrogatorio como parte de las investigaciones. “No hay ningún interrogatorio como tal”, sostuvo.

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El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, afirmó que su visita a los detenidos no implicó ninguna ilegalidad y que su motivación fue conocer su estado de salud.



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Belaunde también destacó los avances de la investigación policial y señaló que, según lo explicado por el fiscal Jorge Chávez Cotrina, durante los últimos años la Policía habría enfrentado limitaciones para acceder a instrumentos destinados a generar inteligencia.

En esa línea, resaltó el apoyo de distintos sistemas de inteligencia en el operativo que permitió avanzar en las investigaciones, incluyendo mecanismos de cooperación multisectorial e internacional.

El titular de Defensa explicó además que parte de los hallazgos obtenidos durante las pesquisas se produjo mediante la triangulación y geolocalización de los teléfonos incautados a los intervenidos.

“Yo creo que la investigación va por buen camino, pero hay que dejar que la Policía haga su trabajo con tranquilidad”, manifestó.

Finalmente, Belaunde expresó su respaldo a la institución policial y aseguró confiar en su capacidad para continuar con las investigaciones relacionadas con el caso. “Yo confío en la capacidad de la Policía”, concluyó.