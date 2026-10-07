Rafael Belaunde, ministro de Defensa. (Foto: Mindef)
Rafael Belaunde, ministro de Defensa. (Foto: Mindef)
Por Redacción EC

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, afirmó que espera que el Senado esté “a la altura del desafío” a la hora de evaluar el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo teniendo en cuenta la situación que enfrenta el país en materia de seguridad.

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