El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, afirmó que espera que el Senado esté “a la altura del desafío” a la hora de evaluar el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo teniendo en cuenta la situación que enfrenta el país en materia de seguridad.

Consultado sobre la aprobación de las facultades en el Pleno de la Cámara de Diputados y su próximo debate en el Senado, el titular del sector Defensa evitó adelantar una posición sobre la decisión que tomará la Cámara Alta.

“ Yo no me voy a inmiscuir en las decisiones del Senado, espero que estén a la altura del desafío histórico ”, declaró Belaunde.

Rafael Belaúnde, ministro de Defensa, sobre el pedido de facultades legislativas al Ejecutivo: “Yo no me voy a inmiscuir en las decisiones del Senado, espero que estén a la altura del desafío histórico”. Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I https://t.co/RzUxCLNTAL — Canal N (@canalN_) October 7, 2026

El ministro se pronunció tras el anuncio por parte de la presidenta Keiko Fujimori la implementación de un comando unificado para enfrentar la delincuencia. En ese contexto, sostuvo que el Ejecutivo viene respondiendo a los principales desafíos que afronta el país.

“El Perú necesita que el Ejecutivo responda y el Ejecutivo está respondiendo”, afirmó Belaunde, quien destacó las labores de prevención ante el fenómeno El Niño y el trabajo conjunto entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Asimismo, cuestionó la actuación del Congreso frente a la situación del país. “El Ejecutivo responde, las regiones responden, el Congreso no responde”, señaló.

Por ello, pidió que el Parlamento asuma un papel activo frente a la problemática nacional. “Necesitamos que el Congreso, lejos de ser parte del problema, se convierta también en parte de la solución”, sostuvo.