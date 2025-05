El ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, informó que la transferencia de la titularidad por sucesión solo se podrá realizar durante la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), hasta el próximo 30 de junio.

En conferencia de prensa luego del Consejo de Ministros, negó que exista perpetuidad o permanencia de las transferencias sucesorias y reiteró que el Reinfo ya no estará vigente el próximo año.

“Se precisará en la primera disposición complementaria modificatoria que lo referido a la transferencia de titularidad en el registro por sucesión solo se podrá realizar durante la vigencia del proceso de formalización minera integral, es decir, hasta el 30 de junio del 2025 con la posibilidad de ampliación hasta el 31 de diciembre del 2025, en virtud a lo señalado de la Ley 32213”, expresó.

“Es decir, y para que quede claro, no hay perpetuidad ni permanencia de las transferencias sucesorias. Eso nunca existió y ahora va a quedar más claro, no hay permanencia ni carácter hereditario en tanto no habrá Reinfos, y por ende esta disposición ya no estará vigente el próximo año”, agregó.

En ese sentido, aclaró que dicha transferencia sucesoria llegará hasta donde llegue el proceso de formalización con el Reinfo, que podría extenderse como máximo el 31 de diciembre del 2025.

“Por lo tanto, se extingue el Reinfo y se extinguen todas las normas vinculadas al Reinfo y esto sucederá en algún momento de este año, fecha máxima posible 31 de diciembre del 2025”, aseveró.

“El próximo año no habrá Reinfo, el próximo año tendremos la nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal que legislará la actividad formal de la pequeña minería en el Perú”, agregó.

Cabe indicar que ante la Comisión de Energía y Minas, el último martes, el titular del Minem había anunciado que se reexaminará la disposición emitida por su cartera y que incluyó -como parte de la reglamentación de la Ley N°32213- la figura de “sucesión” entre familiares del Reinfo.

Esta medida generó controversia y críticas de especialistas desde su publicación, el último domingo, pero que Montero también justificó señalando que no se estaba creando “algo nuevo”.