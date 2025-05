Antes de salir del país camino al Vaticano, donde participó de la entronización del papa León XIV (quien tiene la nacionalidad peruana), la presidenta de la República, Dina Boluarte, firmó el Decreto Supremo N°009-2025-EM. Este mecanismo- que reglamenta la Ley N°32213, que amplió el Reinfo-trajo consigo un peligroso contrabando, de acuerdo con expertos en la materia.

El referido reglamento- que también tiene la rúbrica del ministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo- estableció en una de sus disposiciones complementarias que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) pueda cambiar de titular “por sucesión, cuando fallece el minero informal titular de la inscripción”. Es decir, por herencia.

“En caso exista más de un heredero, la solicitud debe ser presentada por una persona jurídica conformada únicamente por los herederos del fallecido, para efectos de determinar un único responsable de los impactos generados por el desarrollo de la actividad minera y culmine el proceso de formalización minera integral”, se lee en la norma publicada el último domingo en el diario oficial “El Peruano”.

Al respecto, César Ipenza, abogado experto en materia ambiental, advirtió que esta disposición convierte el proceso de formalización minera en uno “perpetuo y eterno”.

“Se supone que es temporal, pero si le puedo heredar [el Reinfo] a mis hijos, también a mis nietos y bisnietos y puede trasladarse en el futuro de manera permanente”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Ipenza sostuvo que el gobierno de Boluarte Zegarra está jugando a favor de la minería ilegal, al permitir que el Reinfo se pueda trasladar por “sucesión”.

“Sin lugar a dudas están jugando a favor de la minera ilegal. En el Ministerio de Energía y Minas y en la Dirección General de Formalización Minera hacen lo que ellos creen conveniente y respondiendo a intereses no necesariamente de la patria”, complementó.

Ipenza sostuvo que el Congreso puede “revertir” esta situación, a través del control político al ministro Montero Cornejo y planteando acciones de inconstitucionalidad en contra del referido reglamento.

“Las modificaciones que se dieron a la Ley APCI impiden que una ONG pueda demandar al Estado por esto, hay una limitación para el ejercicio de la defensa de todos de gozar de un medio ambiente adecuado y sano”, acotó.

“Un reglamento no puede ampliar la ley”

El exministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi afirmó que el Decreto Supremo N°009-2025-EM, al establecer que el Reinfo puede ser hereditario, “desnaturaliza” el objetivo del registro de ordenar y fiscalizar a la pequeña minería. Agregó que la medida no tiene sentido y que un reglamento no puede “ni reducir ni ampliar” la ley.

“No veo cómo se puede heredar, he buscado la explicación dentro de la ley [que amplió el plazo del Reinfo] y no está. Un reglamento no puede modificar la ley, no la puede reducir y tampoco ampliar”, manifestó en diálogo con El Comercio.

Herrera Descalzi advirtió que, si el Reinfo se puede ahora heredar, “se puede vender”.

“Las críticas al Reinfo no son por la pequeña minería ni la artesanal, sino porque es utilizado por la minería ilegal, porque pueden utilizar el registro entregado a mineros informales para acceder a explosivos, combustible y sustancias químicas, así como a la venta de minerales”, expresó.

El ex titular del MINEN remarcó que no le encuentra un sentido lógico a que el permiso sea hereditario.

“Es como que yo tenga un brevete y al morir se lo dejo a mi hijo. Un permiso para ejercer una actividad es algo que se da a una persona que cumple ciertos requerimientos”, dijo.

Para Herrera Descalzi, el ministro Montero Cornejo debe explicar por qué se incluyó la sucesión en este reglamento.

Rafael Belaunde Llosa, exministro de Energía y Minas, sostuvo que la decisión de que el Reinfo pueda ser heredado revela que “no hay la voluntad de cerrar” este registro por parte del Ejecutivo y el “cogobierno parlamentario”. Añadió que este mecanismo representa “un limbo de impunidad e ilegalidad”.

“La evidencia es muy sólida, ni el 2% de los 84 mil Reinfos que se tramitaron lograron formalizarse, este es un régimen que no conduce a la formalización, sino a generar un limbo, quienes están en este pueden producir y comercializar [mineral] salvándose de ser procesados por minería ilegal. Esto genera criminalidad en el uso de explosivos y en la venta y tráfico de mineral obtenido ilícitamente”, expresó.

En diálogo con El Comercio, Belaunde Llosa alertó que existe “una alianza” en el gobierno y en un sector del Congreso “para proteger y blindar a las economías ilegales, sobre todo a la minería ilegal”.

“Esta ya es una minería criminal, que usa armamento de fuego, bombas y granadas para asaltar galerías completas de operaciones mineras formales. Y en este contubernio están en Ejecutivo y el Congreso por no atajar el tema de fondo, se debe legislar para que los pequeños mineros y los artesanales tengan un camino realista a la formalización. Prolongar el Reinfo eternamente lo único que genera es más violencia e informalidad. Con la onza de oro a US$3.500, la minería ilegal no va a dejar de aumentar en todo el Perú”, acotó.

La SNMPE cuestiona al ministerio

La presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Julia Torreblanca, refirió que a su gremio le alarma que el Ejecutivo establezca y refuerce que el Reinfo tiene un carácter hereditario, cuando “un registro no es un derecho adquirido”.

“Un registro no es un título, un registro no debe heredarse, se trata de una mera inscripción administrativa. Un Reinfo no representa un derecho sobre un bien. En todo caso debe regularse que este no es un derecho que pueda ser heredado como una casa”, manifestó.

En declaraciones a Canal N, Torreblanca sostuvo que “con esta medida no solo el Ministerio de Energía y Minas está ayudando a que proliferen los informales sino a que se perpetue la condición de informalidad bajo el escudo de la herencia”.

“Hay un doble discurso que quisiéramos que se aclare. No podemos terminar, por un lado, el Reinfo si estoy dando por herencia un registro que no es un derecho. Es algo que necesitamos definir”, remarcó.

Por medio de una nota de prensa, el Ministerio de Energía y Minas reconoció que el reglamento establece el traslado del Reinfo por sucesión.

"Hay que señalar que la minería a pequeña escala es mayoritariamente una actividad familiar. Si un minero está en proceso de formalización y fallece, es necesario y razonable permitir que sus herederos continúen con este esfuerzo de formalización conforme a las normas vigentes", señaló la cartera que dirige Montero Cornejo.





La directora ejecutiva de la SNMPE, Angela Grossheim, dijo que el Ejecutivo, al establecer que el Reinfo pueda ser hereditario, “de alguna manera avala la proliferación de más informales” y perpetúa esta condición.

En comunicación con El Comercio, Grossheim señaló que su gremio tiene otros cuestionamientos al reglamento de la Ley N°32213, como que para superar una suspensión del Reinfo, el minero informal solo cumpla un solo requisito, además de contar con un RUC. Entre ellos haber presentado el instrumento de gestión ambiental o el informe de producción semestral.

“Se están relajando las exigencias en vez de ser firmes y dejar en condición de suspendidos [a estos mineros informales]”, expresó.

Grossheim también criticó que se le haya otorgado un plazo de 90 días para iniciar el trámite de acceso de explosivos ante la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

La exministra de Energía y Minas exhortó a las autoridades del gobierno a la reflexión y a derogar, al menos, la disposición sobre la “sucesión”.

“Tenemos un proceso de formalización que debe terminar como máximo en diciembre, el Reinfo no ha sido la forma adecuada para la formalización, se deben trabajar normas en ese sentido. Este es el momento oportuno que tiene el Minen para derogar cualquier disposición antigua y esta que determina la herencia del Reinfo. Es el momento”, subrayó.

Se alista interpelación en el Congreso

Desde el Congreso, las bancadas de Acción Popular, Avanza País, Renovación Popular, Honor y Democracia y Bloque Democrático Popular han rechazado el reglamento, a través del cual incorpora la figura de la “sucesión” en el Reinfo.

Por ejemplo, por medio de un comunicado, la bancada acciopopulista adelantó que promoverá una moción de interpelación en contra del ministro de Energía y Minas, con el objetivo de que responda ante el pleno por “estas políticas permisivas” a favor de la minería ilegal.

La agrupación de la lampa señaló que la transferencia de la titularidad del Reinfo por herencia “no está contemplada” en N°32213.

La parlamentaria Diana Gonzáles (Avanza País), vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, dijo que inicialmente Montero Cornejo debe ir a su grupo de trabajo y si “sus argumentos no son suficientes”, se debe evaluar la interpelación.

“Yo no sé qué artículo de la ley está siguiendo el Ejecutivo para reglamentar esta arista, nosotros no hemos dictaminado sobre la materia [la sucesión], un aspecto que me preocupa es que el Reinfo se traslade por herencia. Si fallece la parte solicitante, el proceso concluye ahí, ya depende de los herederos iniciar un nuevo proceso”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Gonzáles refirió que esta medida “sea una puerta abierta” para que un sector del Parlamento intente incluirla en la nueva Ley MAPE.

La congresista, además, advirtió que en la tercera disposición complementaria del reglamento, el MINEN dispone que para levantar la suspensión del Reinfo, los mineros informales solo deben cumplir solo uno de los requisitos establecidos en el artículo 4 del Decreto Supremo N° 009-2021-EM, además, de contar con RUC.

Entre los requisitos está presentar una declaración de producción semestral sobre cada una de las actividades mineras inscritas en el Reinfo.

“¿Por qué no se pide cumplir todos los requisitos? El ministerio está siendo blandengue”, finalizó Gonzáles.

En declaraciones a la prensa, el portavoz de Renovación Popular, Alejandro Muñante, calificó como “una contradicción a la norma”, el reglamento emitido por el gobierno de Boluarte.

“[En el Congreso] hemos puesto como fecha de caducidad [del Reinfo] diciembre como máximo, es decir, seis meses [de ampliación dados] por el Congreso y otros seis meses por el Ejecutivo. Tiene fecha de caducidad, entonces, no tiene ningún sentido disponer que esto sea hereditario, porque el Reinfo no pasa de diciembre, va a pasar a la historia. Ojalá que para esa fecha ya tengamos una ley de minería integral”, expresó.

A su turno, el congresista José Cueto (Honor y Democracia) dijo que está en desacuerdo con el reglamento aprobado por el Ejecutivo.

“No sé de dónde han sacado esta figura, está fuera de los alcances de la ley. Acá se han excedido. En la Comisión de Energía y Minas se van a tomar acciones, creo que van a citar al ministro para que dé explicaciones. Primera vez que escucho que el Reinfo va a ser hereditario. Estamos tratando de eliminarlo y aquí lo están tratando de perpetuar”, subrayó.

La parlamentaria Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) consideró que el gobierno de Boluarte decidió “perpetuar” el Reinfo.

“A través del reglamento de la Ley 32213, ha aprobado que el REINFO pueda heredarse por sucesión, como si se tratara de un derecho permanente, cuando su naturaleza siempre fue transitoria y excepcional”, añadió.

Luque sostuvo que esta disposición “es un grave retroceso” y que no solo “contradice” la propia ley, “sino que consolida un mecanismo que ha servido para proteger actividades ilegales, facilitar el uso irregular de explosivos y permitir operaciones sin contrato ni control ambiental”.

En una carta dirigida a Paúl Gutiérrez Ticona (Bloque Magisterial), presidente de la Comisión de Energía y Minas, el ministro Montero solicitó presentarse el martes 20 de mayo en su grupo de trabajo, con la finalidad de explicar las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo N°009-2025-EM, que establece la “sucesión” como mecanismo de traslado del Reinfo.

“Sobre el particular, considero relevante poder sustentar ante la comisión, las disposiciones de la norma mencionada que han venido siendo comentadas en distintos medios y que requieren ser aclaradas para la tranquilidad de la ciudadanía”, se lee en el documento, al que tuvo acceso El Comercio.