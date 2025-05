El ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, aseguró que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) no es hereditario ni perpetuo, y que a partir del 2026 dejará de existir de manera formal.

En declaraciones a los periodistas luego de presentarse ante la comisión del sector del Congreso, explicó que el Reinfo terminará el 30 de junio del 2025 y el Ejecutivo tiene la facultad de solicitar una ampliación hasta el 31 de diciembre de este año.

“No es hereditario. Me hicieron esa pregunta nuevamente, me la han referido en el último minuto y ahora, siguiendo las recomendaciones de los propios congresistas, lo digo claramente, no es hereditario. No estamos regulando con un Reinfo hereditario y perpetuo”, expresó.

“Los Reinfo terminan el 30 de junio del 2025 y si se pide una ampliación, porque la ley nos faculta a pedirla, si la necesitamos para terminar el proceso de formalización, será el 31 de diciembre del 2025 y no hay más. Entonces, se extinguen los Reinfo y por supuesto todo lo vinculado a ellos quedan sin efecto. Por lo tanto, Reinfo perpetuo o hereditario, ese concepto no existe en realidad”, agregó.

Montero indicó que en el transcurso de este año el Reinfo será reemplazado por la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal (MAPE).

“En el 2026 habrá una nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal que le va a decir a los peruanos que quieran hacer minería a pequeña escala y minería tradicional cómo deben hacer”, aseveró.

Ante la posibilidad de ser interpelado por el Congreso por el Reinfo hereditario, el titular del Minem enfatizó que acudirá a brindar su exposición de manera “respetuosa” porque se trata de un “deber”.

“Si el Congreso decide invitarme al pleno para dar las razones que he dado hoy día, lo voy a hacer en mi deber y con mucho gusto y respeto. Soy un funcionario público y entiendo perfectamente lo que tengo que hacer para cumplir con mi trabajo y mis deberes. Seré respetuoso”, sentenció.

Como se recuerda, el último domingo publicó el reglamento de la Ley N° 32213, que establece la rectoría en el Ministerio de Energía y Minas (Minem), y amplía el plazo del proceso de formalización minera integral en la pequeña minería y minería artesanal.

En el dispositivo legal, el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte incorpora una disposición complementaria, a través de la cual, permite que el Reinfo sea trasladado por herencia en el caso del fallecimiento del minero informal titular de la inscripción.

“Se puede solicitar la modificación de la titularidad de la inscripción del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) por sucesión, cuando fallece el minero informal titular de la inscripción. La sucesión debe encontrarse inscrita en los registros públicos”, se lee en el reglamento emitido por el Ejecutivo.