El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, expuso la propuesta de nueva Ley Mape. Foto: Archivo GEC)
El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, expuso la propuesta de nueva Ley Mape. Foto: Archivo GEC)
Por Redacción EC

El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, presentó el proyecto de la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley Mape) en una reunión con ex titulares del sector, líderes empresariales, economistas y académicos.

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