La bancada de Renovación Popular anunció formalmente este martes que no otorgará el voto de confianza al gabinete ministerial del presidente de la República, José María Balcázar, liderado por la primera ministra Denisse Miralles.

A través de un comunicado, el grupo parlamentario justificó su decisión denunciando la existencia de un “pacto” político para la distribución de carteras estratégicas y presupuestos públicos.

La bancada calificó la actual conformación del Consejo de Ministros como el resultado de una presunta negociación de cuotas de poder entre diversas agrupaciones en el Legislativo.

El acuerdo, según la agrupación de Rafael López Aliaga, involucraría a partidos como Alianza para el Progreso (APP), liderado por César Acuña, y Perú Libre, que ha retomado su rol como oficialista.

“El día de hoy ha quedado demostrado cómo APP, Perú Libre y demás partidos políticos se reparten los presupuestos de los ministerios como sus cuotas de poder” , señaló la bancada en su misiva, tildando la situación como una “repartija de un pacto mafioso”.

Por otro lado, más allá de la negativa al voto de confianza, Renovación Popular informó que se encuentra analizando la posibilidad de presentar una moción de censura contra el equipo ministerial.

MÁS INFORMACIÓN: Luis Quiroz es ratificado como ministro de Salud en el gobierno de José María Balcázar

En caso de que dicha medida prospere y se deba elegir a un nuevo encargado de la Presidencia o del gabinete, la agrupación exigirá que los procesos de votación en el Pleno dejen de ser reservados.

“Solicitaremos al pleno del Congreso que la votación para la elección de quien reemplace al encargado de la Presidencia se haga de manera pública, a fin de que los peruanos puedan ver a quién elige cada bancada y los pueda hacer responsables de sus decisiones”, concluyó el comunicado.

VIDEO RECOMENDADO: