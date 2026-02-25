Resumen

Renovación Popular informó que se encuentra analizando la posibilidad de presentar una moción de censura contra el equipo ministerial | Foto: Archivo GEC / Congreso de la República / Composición EC
Por Redacción EC

La bancada de Renovación Popular anunció formalmente este martes que no otorgará el voto de confianza al gabinete ministerial del presidente de la República, José María Balcázar, liderado por la primera ministra Denisse Miralles.

