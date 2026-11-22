Diversas entidades del Estado, como el Seguro Social de Salud (Essalud), Perupetro, Provías Descentralizado y la Empresa Nacional de Puertos (Enapu) gastarán más de S/ 6 millones en tarjetas navideñas, según reveló “Cuarto Poder”.

Según el dominical, en Essalud solo la red asistencial Sabogal gastará S/5 millones 901 mil en compras navideñas que consiste en dos tarjetas, una para alimentos y otra adicional para que puedan adquirir juguetes.

Son dos procesos de contratación en simultáneo para los trabajadores del régimen 276 y 728, y el otro para los del régimen CAS 1057. Se trata de vales de consumo para canjear alimentos y/o bebidas, un total de 7.188 tarjetas de S/800 cada una.

Adicionalmente, se solicitaron 2.593 tarjetas de S/50 cada una, para la compra única y exclusiva de juguetes. El contrato señala que la finalidad es “contar con trabajadores satisfechos y comprometidos con la atención de nuestros asegurados”.

Al respecto, la abogada especialista en contrataciones públicas Jhoanna Rodríguez consideró que dicha finalidad es “absurda” porque el trabajo se debe cumplir con las condiciones que tiene cada funcionario.

“Es prácticamente hacer lo mismo que te establece tu trabajo, para lo que se te ha contratado y te estoy dando un adicional justificando con el trabajo que vienes haciendo y tienes que hacer todos los días”, manifestó.

Tarjetas para vestimenta

En el caso de Perupetro, existen dos procesos en simultáneo para la celebración navideña de sus trabajadores. El primero corresponde a la adquisición de tarjetas de consumo por fiesta navideñas de los trabajadores y practicantes por S/1.500.

A este beneficio se suma una nueva tarjeta una tarjeta de S/1.500 soles para la vestimenta de sus trabajadores. En total se entregará S/3 mil por trabajador. La adquisición de estas 115 tarjetas para renovar el closet navideño tiene especificaciones claras y minuciosas.

“El contratista deberá contar con un mínimo de 100 establecimiento como tiendas por departamento, galerías, boutiques o cualquier otro establecimiento afiliado a visa o MasterCard que expenda productos de vestimenta”, detalla.

Respecto a Provías Descentralizado, que gestiona proyectos y programas de infraestructura de transporte descentralizado (como caminos vecinales y departamentales) junto con gobiernos regionales y locales, entregará tarjetas navideñas que en algunos casos superar los S/1.000.

El detalle es el siguiente: 64 tarjeta navideñas valorizadas cada una en S/1.200, 259 tarjetas de S/1.100 para alimentos, 1 tarjeta de S/800 y 7 de S/733. Serán distribuidas entre los trabajadores de los regímenes 728 y CAS 1057.

En sus descargos, Provías manifestó que estos convenios colectivos que incluyen la entrega de estas tarjetas navideñas se dieron desde el 2012 y que este año ha tenido un costo total de S/367 mil 631.

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En el caso de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu), se entregan tarjetas de casi S/1.300 para que cada trabajador pueda realizar sus compras navideñas.