El líder del Partido Cívico Obras, Ricardo Belmont, marcó distancia frente al pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo al Congreso y advirtió que su agrupación no respaldará el paquete completo de medidas planteado por el Gobierno de Keiko Fujimori.

Durante una entrevista en Exitosa, el excandidato presidencial sostuvo que el Ejecutivo ha mostrado “buena voluntad” durante su primer mes de gestión, pero señaló que las facultades solicitadas deben ser evaluadas individualmente y no aprobadas en bloque.

“Todas no van a pasar, en Obras no vamos a firmar todas. Podemos discutir las de seguridad ciudadana, pero el cómo, yo me opongo al cómo” , sostuvo Belmont.

El Ejército en las calles

Uno de los principales cuestionamientos del líder de Obras está dirigido al eventual empleo de las Fuerzas Armadas en las calles como parte de la estrategia contra la inseguridad.

Belmont afirmó que respaldaría medidas destinadas a fortalecer a la Policía Nacional, pero rechazó que el Ejército sea desplegado de manera permanente para realizar labores de seguridad interna.

“Se le puede apoyar, si es que se refuerza la Policía, pero no puedes sacar al Ejército. A mí me parece una locura” , señaló.

El dirigente utilizó como referencia la situación de ciudades estadounidenses para cuestionar el impacto que, a su juicio, tendría la presencia militar sobre la percepción de seguridad del país.

“¿Alguna vez has visto al Ejército pasearse por las calles de Nueva York, Miami? Te vas corriendo del país”, sostuvo.

Argumentó que la presencia visible de militares uniformados en espacios públicos podría transmitir una imagen de un país en situación de guerra.

“Cuando el Ejército toma una ciudad, está declarando en la mente de cada ciudadano: este país está en guerra”, afirmó.

Las declaraciones de Belmont se producen luego de que el Ejecutivo aprobara y remitiera al Congreso su proyecto de delegación de facultades legislativas. La iniciativa contempla 66 propuestas y solicita autorización para legislar durante 120 días en materias como seguridad ciudadana, promoción del empleo, desarrollo productivo, materia tributaria, simplificación administrativa, modernización del Estado y prevención frente al fenómeno El Niño.