Belmont se mostró contrario a que el Ejército patrulle en las calles. (Foto: Andina)
Belmont se mostró contrario a que el Ejército patrulle en las calles. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El líder del Partido Cívico Obras, Ricardo Belmont, marcó distancia frente al pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo al Congreso y advirtió que su agrupación no respaldará el paquete completo de medidas planteado por el Gobierno de Keiko Fujimori.

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