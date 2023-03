Representantes del Gobierno justificaron que la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, viaje a Estados Unidos esta semana para un evento internacional en medio de las emergencias que se están reportando por las intensas lluvias, desbordes de ríos y huaicos generados por el ciclón Yaku.

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, aseguró que la titular del Ministerio de Salud regresará hoy miércoles 15 de marzo a pesar de que la autorización de viaje contemplaba que estuviera fuera del país hasta mañana jueves.

“Ella fue por un viaje en representación del Perú. Está regresando hoy por esta emergencia. Efectivamente, toda la noche hemos estado reunidos con todo el aparato de salud y están desplegados por todo el país”, indicó ante la prensa desde Punta Hermosa.

De otro lado, durante un recorrido en San Juan de Lurigancho, el ministro de Educación, Óscar Becerra, aseguró que la autorización del viaje se hizo antes que se reportaran las emergencias por el ciclón Yaku.

“Era una reunión en la que el Perú había estado ausente en varias oportunidades y en la oportunidad en que se tomó la decisión y la ministra viajó la situación no está como está ahora”, aseveró ante la prensa.

“No somos personajes individuales, aquí no hay estrellas. Yo puedo desaparecer. Como están las cosas, me da un infarto y ¿qué pasó, se acabó el Ministerio de Educación? No es cierto. Todos tenemos un equipo. Hace un mes y medio me operaron, nadie se dio cuenta. El Ministerio de Educación siguió funcionando”, agregó Becerra.

El Gobierno publicó la resolución suprema 050-2023-PCM el 11 de marzo en el boletín de normas legales de El Peruano. Ahí, se precisa que el 10 de marzo Dina Boluarte y Alberto Otárola firmaron el documento para permitir que Rosa Gutiérrez viaje entre los días 13 al 16 a Estados Unidos.

El motivo es asistir a la Reunión Regional presencial sobre el Órgano de Negociación Intergubernamental (INB) en la ciudad de Washington D.C., agendada para el martes 14 de marzo.

El permiso para el viaje de Rosa Gutiérrez fue publicado el 11 de marzo.

Durante la ausencia de Rosa Gutiérrez del territorio nacional, el Ejecutivo encargó sus funciones a la cabeza del Ministerio de Salud al titular de Economía y Finanzas, Alex Contreras Miranda.

Las redes sociales de la representación del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA) publicaron el 13 de marzo que Gutiérrez sostuvo una reunión con el director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) Jarbas Barbosa da Silva Jr. en una gestión para obtener financiamiento y asistencia técnica para enfrentar pandemias y desastres.

La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, se reunió hoy con el director de la OPS, Jarbas Barbosa da Silva Jr., para gestionar temas de interés del Perú con dicha organización. @Minsa_Peru @opsoms (1/4) pic.twitter.com/ajVz505wAI — Perú en la OEA (@PeruOEA) March 14, 2023

“La titular del Minsa coordina también capacitación para gestores y salubristas que fortalezcan la prevención y control de diversas enfermedades. Además, busca realizar procesos de adquisición más rápidos y a precios más bajos en la compra de medicamentos oncológicos”, aseguró el sector.