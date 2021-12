Conforme a los criterios de Saber más

Más de una semana después de que el Congreso censuró a Carlos Gallardo como ministro de Educación, el presidente Pedro Castillo tomó juramento a su sucesor, Rosendo Serna Román, quien ejercía como director regional de Educación de Huánuco desde el 2019.

Serna se convierte en el tercer ministro que ocupa esa cartera en apenas cinco meses de gobierno. El primero fue Juan Cadillo, integrante del Gabinete liderado por Guido Bellido.

El flamante ministro de Educación ha realizado toda su carrera en el sector público. Además, es magíster en Educación y bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco.

Horas antes de jurar el cargo, se reunió con la jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

El nuevo titular de Educación está afiliado a Juntos por el Perú desde setiembre del 2020. Pero aseguró que su militancia “es anecdótica” y que este miércoles tramitará su salida del padrón de ese partido, que es aliado del gobierno y cuyo presidente, Roberto Sánchez, es ministro de Comercio Exterior y Turismo.

Serna dijo que las bases de Juntos por el Perú lo invitaron a inscribirse como precandidato al Congreso en las elecciones pasadas, pero no participó en el proceso.

Temas en agenda

En sus primeras declaraciones a la prensa, el nuevo ministro de Educación se comprometió a trabajar para el regreso a las clases presenciales en el 2022.

“Ese tema del inicio del año escolar es una necesidad porque hay que pensar en los niños y garantizar el derecho a la educación”, señaló.

En abril pasado, había asegurado que en Huánuco no existían condiciones para el regreso a clases en forma semipresencial, debido al avance del COVID-19.

El martes, Serna también se pronunció sobre la última prueba docente, que fue anulada tras conocerse que se filtró antes de que miles de maestros la rindieran en todo el país en noviembre pasado.

“Esas pruebas no debieron haberse tomado. [...] [La filtración] tiene que investigarse hasta las últimas consecuencias”, señaló.

Por último, aseguró a la prensa que en su gestión habrá “transparencia, honestidad y justicia”. “No tengo por qué esconder absolutamente nada”, dijo.

Antecedente

En el 2004, el secretario del Comité Ejecutivo Provincial Yarowilca del SUTE, Hugo Uruncuy, interpuso una demanda de amparo contra el ahora ministro de Educación por una presunta retención de haberes y vulneración del goce de licencia sindical.

El caso llegó hasta el Tribunal Constitucional, que en el 2016 declaró fundado el recurso y ordenó al ahora ministro a no incurrir en la conducta que motivó la demanda.

Horas antes de la juramentación, Castillo mantenía la incertidumbre sobre el nuevo titular de Educación debido a que no nombraba al reemplazo de Gallardo ni encargaba la cartera a otro integrante del Gabinete Vásquez.

La congresista del Partido Morado y exministra de Educación Flor Pablo criticó que el jefe del Estado haya postergado la designación por viajar a Cajamarca para pasar Navidad con su familia.

“Cuando se está en el Gobierno no hay domingo ni feriados, las fiestas no son justificación, aquí no hay justificación. Lamentablemente vemos una falta de voluntad y de liderazgo”, dijo.

Después de la juramentación del nuevo ministro, el jefe del Estado –docente de profesión– expresó que ha renovado su compromiso con el desarrollo educativo del país.

Esperan liderazgo firme en el sector

Horas antes de la designación, el exministro de Educación Idel Vexler dijo que le generaba “una gran preocupación” que Castillo, a pesar de ser maestro, no entienda la urgencia con la que se debe atender el sector Educación.

El también exministro de Educación Daniel Alfaro añadió que no recordaba haber visto “una latencia tan larga” en un cambio ministerial en los últimos años. Agregó que el nuevo titular del sector debe tener un liderazgo firme y generar confianza para que la sociedad acompañe al Estado en el proceso de retorno a clases.

Además, indicó que espera que el nuevo ministro asuma el cargo “bajo la lógica de la permanencia”, puesto que se necesita pensar en el largo plazo.

Más información

Rosendo Serna trabajó como especialista en educación en el Minedu entre el 2014 y el 2019.

Mirtha Vásquez aseguró el martes que Serna apuesta por la calidad educativa y liderará la tarea de lograr un “retorno seguro y equitativo a clases”.

VIDEO RECOMENDADO:

Tras jurar al cargo este martes 28, el nuevo ministro de Educación, Rosendo Serna, anunció que “mañana mismo” presentará su renuncia como militante del partido Juntos por el Perú. (Video: RPP TV)