Los ministros de Relaciones Exteriores del Perú, Elmer Schialer, y de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, confirmaron la realización de la XIV Reunión Ordinaria de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Peruano–Colombiana (COMPERIF), el 11 y 12 de septiembre, en la ciudad de Lima.

Durante una reunión bilateral, ambos cancilleres reafirmaron la “voluntad de mantener siempre el diálogo”, en armonía con las relaciones de amistad y cooperación existente entre los dos países, informó Torre Tagle.

“Los ministros coincidieron en la voluntad de trabajar conjuntamente para asegurar la navegabilidad en el río Amazonas y atender de manera integral las necesidades de las poblaciones de la frontera común”, señaló en una nota de prensa.

La reunión entre los cancilleres del Perú y Colombia se produjo con ocasión de la Cumbre de Países Amazónicos, realizada en la ciudad de Bogotá.

📄Comunicado Conjunto de los ministros de Relaciones Exteriores del Perú y de Colombia.



👉https://t.co/npYBznPj3f pic.twitter.com/pyEYZOJOzK — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) August 21, 2025

Schialer tiene previsto participar en la cita entre mandatarios de países parte del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), en representación de la presidenta Dina Boluarte.

Este evento congrega a las autoridades de los ocho países amazónicos para elaborar orientaciones político estratégicas para el desarrollo de la región y se realizará el próximo viernes 22 de agosto.

El Poder Ejecutivo estableció que el canciller peruano participe en este y otros eventos conexos en Colombia en representación de Boluarte Zegarra.

Cabe indicar que durante su presentación ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Schialer afirmó que “no existe duda sobre la peruanidad” del distrito de Santa Rosa de Loreto, ubicado en la isla Chinería (provincia de Mariscal Castilla, región Loreto).

También remarcó que al interior de la COMPERIF no puede “apartarse ni rediseñar un tratado ya firmado, aprobado por los congresos y ratificado”.

Como se recuerda, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó al Gobierno de Perú de haber “copado” un territorio colombiano en la Amazonía y de haber violado el Protocolo de Río de Janeiro con el que se puso fin a la guerra de los dos países entre 1932 y 1933.