La salida de Cluber Aliaga del Ministerio del Interior trae cola. Ayer, el general PNP (r) y la jefa del Gabinete, Violeta Bermúdez, intercambiaron versiones en medios de comunicación sobre los motivos de la remoción del primero. “Lamento habernos equivocado en la designación del señor Aliaga, pero hemos tratado de rectificar lo más pronto posible”, dijo Bermúdez.

El lunes por la noche, el todavía ministro Aliaga se reunió con Bermúdez por media hora, según consta en el registro de visitas de la Presidencia del Consejo de Ministros. Allí se produjo un incidente: mientras conversaban, Aliaga empezó a manipular su celular, y Bermúdez interpretó que quería grabar la conversación.

Según la versión que Bermúdez dio a RPP, ella le pidió a una persona de su despacho que ingresara y que Aliaga le diera su teléfono. Fuentes de este Diario habían narrado este hecho antes de que Bermúdez lo confirmara.

Pero según la versión que dio Aliaga a Canal N, fue él quien llamó a su edecán para darle su teléfono. Señaló que lo había sacado para intentar comunicarse con un asesor del presidente Francisco Sagasti a fin de confirmar que no se iba a realizar la reunión en la que plantearía salidas a la crisis generada por la destitución de 18 generales de la policía.

La conversación se produjo luego de dos hechos importantes: las declaraciones de Aliaga el domingo por la noche, en las que señaló que no respaldaba el pase al retiro de los policías, y su presentación ante la Comisión de Justicia del Congreso, en la tarde del lunes. Bermúdez indicó que le había pedido su renuncia por la mañana.

“Hemos conversado plenamente y jamás antes de jurar como ministro me dijo que tenía alguna objeción en torno a las medidas que se habían adoptado [...]. Era de conocimiento público y jamás me manifestó su disconformidad”, sostuvo Bermúdez.

La primera ministra dijo que Aliaga le pidió una reunión de urgencia el sábado y allí recién le expresó sus observaciones a la destitución de los generales. “Le expuse con claridad cuál es la posición del gobierno de transición, de emergencia, pero al parecer el señor no comprendió y, si no compartía los objetivos, la verdad es que no debió aceptar el cargo”, agregó.

Fuentes de este Diario indicaron que en el Ejecutivo le dijeron a Aliaga que una salida a la crisis institucional era que algunos de los generales se incorporaran a trabajar en otros puestos del Ministerio del Interior. Sin embargo, cuando el entonces ministro se reunió con ellos, ninguno aceptó esa propuesta, pues consideraban que el pase al retiro había sido ilegal. Bermúdez, en comunicación con este Diario, rechazó esta versión.

Aliaga había preparado una propuesta, según las mismas fuentes, que pensaba presentar el lunes por la noche al presidente Sagasti. Allí sugería reincorporarlos y pasar al retiro a la mayoría el 1 de enero del 2021, como renovación. Planteaba que solo cinco de ellos permanecieran en la institución. Aliaga no contestó las llamadas de este Diario.

¿Cómo llegó Aliaga al Gabinete? Tras la crisis ocasionada por la renuncia de Rubén Vargas, el Ejecutivo buscó con urgencia a un sustituto, pues al día siguiente acudirían al Congreso a solicitar el voto de confianza. El perfil que buscaban era un general en retiro, señalan estas fuentes.

La consulta fue planteada en buenos términos a especialistas en seguridad ciudadana. Aliaga fue recomendado como una persona que podía entender el campo policial pero también el civil. Cuando lo llamaron, refieren las fuentes, este no hizo objeciones por el pase al retiro de 18 generales, aunque la reunión inicial fue corta.

