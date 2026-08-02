El ministro de Cultura, Alberto Beingolea informó que la sesión del Consejo de Ministros programada de este domingo, en donde se vería el pedido de facultades en el Legislativo, se postergó

En entrevista con RPP Noticias, Beingolea indicó que dicha postergación se dio debido a que “no están las condiciones dadas para la aprobación”.

“Se ha postergado porque estamos en una dinámica de terminar de armar los cuadros. Se está afinando”, señaló.

Asimismo Beingolea calificó de “lamentable” que ciertos sectores de la oposición muestren su posición negativa de otorgar el voto a favor de las facultades legislativas al Ejecutivo.

“Lo lamento profundamente, aunque están en su derecho a hacerlo. Creo que tenemos que construir país, pero claro, desde el momento en que la presidenta esta dando su discurso, que te levantes y te vayas, ¿ni siquiera vas a escuchar? y ahora que digas, sin ver el pedido de facultades, que no vas a votar a favor, que le voy a decir que no de todas maneras, me parece lamentable", dijo.

Finalmente, Beingolea se refirió al caso del congresista de Juntos por el Perú, Julián Pérez, acusado de agresión a su pareja.

“El señor está ahí y si no tiene méritos morales para estar ahí habría que pedirle cuentas a sus electores ¿Por qué está ahí? personas de esta catadura moral ¿cómo llegaron ahí? ¿aparecieron de la nada?“, cuestionó.