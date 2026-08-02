Alberto Beingolea informó sobre la suspensión de la sesión del Consejo de Ministros programada para este domingo. (Foto: Captura de video / RPP)
Alberto Beingolea informó sobre la suspensión de la sesión del Consejo de Ministros programada para este domingo. (Foto: Captura de video / RPP)
Por Redacción EC

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea informó que la sesión del Consejo de Ministros programada de este domingo, en donde se vería el pedido de facultades en el Legislativo, se postergó

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