Por Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional

“Cambio en el MEF podría volver a generar incertidumbre"

Desde abril de 2024, la aprobación de la presidenta Dina Boluarte se mantiene en un dígito. Ni los cambios de gabinete, ni las medidas tomadas en materia de seguridad, ni ninguno de los logros de su gestión han logrado revertir la tendencia a la baja. En los últimos meses, algunas encuestas registraron una leve mejora en las expectativas económicas, lo que podría haber generado un eventual rebote en la valoración del Ejecutivo. Sin embargo, el cambio en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) podría volver a generar incertidumbre o alterar esas expectativas.





El ciudadano no evalúa intenciones, evalúa resultados. Obras como el puerto de Chancay o el nuevo aeropuerto no han sido comunicadas en términos de sus beneficios concretos para el país; por el contrario, lo que más ha resaltado son las deficiencias del Estado en la gestión que le correspondía. Después de más de dos años de gobierno, la percepción predominante es que no se ha tenido la capacidad para resolver los principales problemas del país.





El cambio de ministros representa una oportunidad que, si se sabe aprovechar, podría contribuir a mantener cierta estabilidad. Con el inicio de la campaña electoral, aunque la presión social podría disminuir, los cuestionamientos vendrán desde los candidatos, quienes buscarán marcar distancia y capitalizar el descontento ciudadano.