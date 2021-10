Conforme a los criterios de Saber más

Unidad de Investigación

Yuri Olivera Cerrón no solo es uno de los socios de la financiera informal de la familia Cerrón que presta dinero en la región de Junín sin conocimiento de las autoridades reguladoras. También es uno de los primeros privilegiados en ser recibido por el primer ministro Guido Bellido y los congresistas del partido Perú Libre (PL), a pocos días de haber asumido sus cargos.

Yuri Olivera no ostenta ningún cargo en este nuevo gobierno, pero en Junín es uno de los más conocidos militantes del movimiento regional por Perú Libre junto con su primo Vladimir Cerrón Rojas.

En diciembre del 2015, siendo aún un funcionario de la Municipalidad Distrital de Huancayo, por Perú Libre, constituyó con sus familiares y conocidos la sociedad comercial Grupo Económico Señor de Cani Cruz con el objeto de prestar dinero a comerciantes y pobladores de la provincia de Chupaca.

La prestamista que tuvo hasta tres oficinas en la región Junín –Huancayo, Áhuac y Chongos Bajo– y que llegó a tener un capital de 250 mil soles producto de los aportes de cada uno de los socios, funcionaba sin estar inscrita en la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) hasta hace dos semanas, cuando un informe de El Comercio reveló la informalidad en laque prestaba dinero y evidenció la presencia entre los socios de militantes y funcionarios del gobierno regional administrado por Perú Libre.

Aunque Vladimir Cerrón ha respondido a través de sus redes sociales que la financiera que atiende en Áhuac, su pueblo natal, no tiene ningún vínculo con él ni con el partido, no está claro a razón de qué su primo Yuri Olivera es recibido por el presidente del Consejo de Ministros y congresistas oficialistas.

El 2 de agosto, apenas tres días después de que asumiera la PCM, Guido Bellido recibió no solo a los congresistas electos, autoridades y funcionarios de las principales instituciones del Estado. En la lista de visitantes figuraba también Yuri Olivera.

El primo de Cerrón ingresó a la PCM a las 11:13 a.m. y se retiró 50 minutos después. En el registro de visitas, se consigna como motivo de su presencia una reunión de trabajo.

Su ingreso al despacho ministerial coincide con el de Banesa Zárate Villalobos, hermana de Carlos Zárate Villalobos, el policía que prestó irregular resguardo a Vladimir Cerrón. Banesa Zárate se reunió en tres ocasiones con el primer ministro Bellido en agosto.

También se registra las visitas de Olivera a los despachos de los congresistas Edgar Tello Montes y de su primo Waldemar Cerrón Rojas. Olivera ingresó el 20 y 23 de agosto al Congreso.

Olivera Cerrón dirige un programa que se transmite por radio Latina, propiedad de David Caballero y Mauro Gonzales,también asiduos visitantes a la PCM.

El programa “Palabra de maestro” se transmite todos los días y su contenido apunta a levantar la imagen del gobierno y del primer ministro.

Yuri Olivera tiene una denuncia en su contra en la fiscalía de Junín por el presunto delito de lavado de activos, en la cual se encuentran incluidos Waldemar y Vladimir Cerrón Rojas, y otros 12 investigados.

La financiera vinculada a la familia Cerrón figura en una lista de empresas que ofrecen préstamos sin encontrarse inscritas en la Superintendencia de Banca y Seguros.

“A veces uno quiere laborar en el gobierno”

Yuri Olivera, militante de Perú Libre

¿Cuál fue la razón de su visita al despacho de Guido Bellido?

Con Guido Bellido no he tenido ninguna reunión de trabajo. Yo ingresé para un tema de información y fue la única vez que fui. Me reuní un rato y nada más.

¿Quién autorizó su ingreso a la PCM?

No recuerdo la persona exacta, pero fui a visitar a algunas personas. Yo también soy periodista. También quise conocer, ¿no? A veces uno tiene curiosidad por muchas cosas. Entonces, fui a conocer el lugar solo unos minutos. Además, a veces uno quiere laborar.

¿Quiere trabajar para el Gobierno?

Claro. Si cumples las condiciones, uno puede laborar en algo también, por lo menos, para ver un poco de información.

También visitó a congresistas para ofrecer sus servicios...

En algún momento los he visitado. Yo no podría trabajar con Waldemar Cerrón porque es mi familia. A Edgar Tello lo he visitado también en algún momento, porque en algunos distritos hay necesidades. Por eso he querido llegar a ellos.

