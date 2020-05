La ministra de Cultura Sonia Guillén presentó su renuncia al cargo a causa de las contrataciones al compositor Richard Cisneros, también conocido como ‘Richard Swing’. Fuentes de El Comercio confirmaron que el presidente Martín Vizcarra ha aceptado la dimisión.

En total, Cisneros recibió S/175.000 a lo largo de seis gestiones de dicho ministerio. El compositor, incluso, fue contratado por S/30.000 en pleno estado de emergencia por el coronavirus (COVID-19).

En entrevista con El Comercio, Guillén aseguró lamentar los hechos.

“Yo lamento la situación que se ha generado. Lo lamento bastante. El costo al sector de este escándalo es tremendo. Desde mi responsabilidad política, he tomado las medidas para que esta situación sea atendida adecuadamente. Se ha cancelado esta contratación y se han abierto los archivos del ministerio para que todos los contratos y los informes sean accesibles. Les hemos dicho a la Contraloría y al Congreso que tienen las puertas abiertas. Hemos hecho accesible toda la información. Y he pedido que la investigación se ahonde, no solo en el proceso de la contratación sino en las evaluaciones u justificaciones que se hayan hecho. Toda la información sobre este caso y las consultas que el público demanda están abiertos para el escrutinio de todos”, sostuvo.

El último 26 de mayo, Guillén puso su cargo a disposición del presidente Martín Vizcarra.

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido esencial sobre el coronavirus.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que el COVID-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

¿Debo usar mascarilla para protegerme del coronavirus?

Si no tiene síntomas respiratorios característicos del covid-19 (tos) ni debe cuidar de alguien que esté infectado, no es necesario llevar una mascarilla. La OMS recomienda evitar su uso, debido a que en esta pandemia, estos implementos puede escasear. Ahora, recuerde que si usa uno, este es desechable; es decir, solo se puede utilizar una vez.