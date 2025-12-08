Suecia establecerá nuevamente una embajada en Lima a partir de 2026. Así lo confirmó la ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Maria Malmer Stenergard, al canciller Hugo de Zela.
Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, la reapertura de una misión diplomática sueca en el país se dará en el marco del 170 aniversario de relaciones bilaterales.
Newsletter Mientras Tanto
LEE MÁS: José Jerí sobre Vladimir Cerrón: “Se ha dispuesto que aquellas personas que tienen algún tipo de deuda con la justicia, sean capturadas”
“Esta reapertura permitirá dar un renovado impulso al vínculo bilateral, la cual se suma al establecimiento de la oficina comercial Business Sweden en Lima -entidad público-privada sueca-, en noviembre de este año”, indicó.
“Perú y Suecia mantienen una histórica relación bilateral, con una importante fluidez del diálogo de alto nivel en los últimos años. La decisión del Gobierno sueco permitirá estrechar aún más los vínculos políticos, económicos y de cooperación”, agregó.
LEE MÁS: José Jerí sobre Betssy Chávez: “Que vaya a un país o no con salvoconducto no me reduce la criminalidad. No es un tema importante para mí”
La Cancillería peruana también enfatizó que ambos países son “socios confiables” y están comprometidos con la gobernabilidad democrática y el comercio basado en reglas y con crecientes lazos económicos.
“Estos lazos se ven impulsados por la importante presencia de empresas suecas en el Perú, algunas de ellas con más de ochenta años de trayectoria”, acotó.
LEE MÁS: Denuncian que hermana de Pedro Castillo cobra del Estado, pero no acude a centro laboral
Asimismo, se destaca el apoyo de Suecia al proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así como la cooperación bilateral en seguridad y defensa.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- “Maduro debería dejar el poder y permitir que quienes han sido legítimamente elegidos lo asuman”
- Canciller ante la OEA: ¿Cuál es la propuesta del Perú para evitar que el asilo se convierta en “un instrumento para eludir la justicia”?
- José Williams Zapata es el candidato presidencial de Avanza País: ¿Cuál será el futuro de Fernán Altuve tras la renuncia de Phillip Butters?
- La estrategia digital del presidente: 9 gráficos interactivos sobre su uso de redes sociales
- Funcionarios clave del gobierno de Dina Boluarte aún figuran en cargos en la nueva administración
Contenido sugerido
Contenido GEC