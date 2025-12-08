Suecia establecerá nuevamente una embajada en Lima a partir de 2026. Así lo confirmó la ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Maria Malmer Stenergard, al canciller Hugo de Zela.

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, la reapertura de una misión diplomática sueca en el país se dará en el marco del 170 aniversario de relaciones bilaterales.

“Esta reapertura permitirá dar un renovado impulso al vínculo bilateral, la cual se suma al establecimiento de la oficina comercial Business Sweden en Lima -entidad público-privada sueca-, en noviembre de este año”, indicó.

“Perú y Suecia mantienen una histórica relación bilateral, con una importante fluidez del diálogo de alto nivel en los últimos años. La decisión del Gobierno sueco permitirá estrechar aún más los vínculos políticos, económicos y de cooperación”, agregó.

La Cancillería peruana también enfatizó que ambos países son “socios confiables” y están comprometidos con la gobernabilidad democrática y el comercio basado en reglas y con crecientes lazos económicos.

#NoticiasTorreTagle | Suecia reabrirá su embajada en Lima en 2026, un paso que fortalece 170 años de relaciones bilaterales y da nuevo impulso a la cooperación política, económica y ambiental entre ambos países. Esta decisión se suma a la reciente apertura de Business Sweden y al… — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) December 8, 2025

“Estos lazos se ven impulsados por la importante presencia de empresas suecas en el Perú, algunas de ellas con más de ochenta años de trayectoria”, acotó.

Asimismo, se destaca el apoyo de Suecia al proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así como la cooperación bilateral en seguridad y defensa.