La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, dio hoy algunos aspectos del financiamiento de la campaña por el No a la revocación, que incluye el pago al asesor brasileño-argentino Luis Favre y el costo de los carteles y propaganda en medios de comunicación.

Según señaló la autoridad edilicia, la cruzada para mantenerla en el Palacio Municipal está cubierta gracias a un conjunto de fiestas, cuyas entradas van desde los 5 hasta los 500 soles.

Villarán de la Puente también confirmó que su prima Susana de la Puente y el ex primer ministro Salomón Lerner Ghitis están recaudando fondos entre sus amigos empresarios para la campaña por el No.

“(Mi prima) Susana, junto a otras personas como Siomi Lerner y otros más, están consiguiendo aportes. Y creo que eso es positivo. También tenemos nuestras fiestas, que cuestan desde 500 soles hasta 5 soles. Son muchos grupos por el “No”: hay uno verde del PPC, uno de Perú Posible que tiene su call center”, manifestó.

La autoridad edilicia también afirmó que la estrategia de los voceros del Sí, quienes las han calificado de vaga, ociosa y pituca, está basada en la mentira.

“Yo creo que el cargamontón y lo que se ha dicho sobre mí —que soy una persona que no trabaja, entre otras cosas— es la estrategia de Goebbels [ministro de propaganda de Hitler]: miente, miente, que algo queda. Hemos inaugurado una manera de gobernar la ciudad que va a solucionar reclamos muy angustiantes de las personas, pero que no se materializan de manera inmediata porque no se puede”, agregó en una entrevista a la “Revista Ideele”.

Finalmente, la alcaldesa dijo que no es una política ingenua y subrayó que tiene una manera diferente de hacer gestión. “Yo no creo que haya que pisar principios para hacer política y tener éxito. El éxito no se da a cualquier costo en mi caso personal”, concluyó.