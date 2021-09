Conforme a los criterios de Saber más

Tras varios días de conocerse su denuncia por presunto plagio contra el magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Eloy Espinosa-Saldaña, el abogado y catedrático Juan Manuel Sosa, quien trabajó para el tribuno durante siete años, ha decidido relatar su versión de los hechos.

“Inicialmente, había optado por no hacer declaraciones públicas, pues el asunto estaba siendo discutido en las vías que corresponden y creo que es muy costoso que una persona que se dedica a la academia se esté exponiendo a un escándalo como este. Sin embargo, también soy consciente de que lo que ha dicho en esa entrevista (con El Comercio) Espinosa-Saldaña es ofensivo, afecta mi reputación y, además, contiene varias falsedades”, dijo en diálogo con este Diario.

Sosa Sacio acusa al magistrado del TC, de quien fue asesor desde el año 2014 hasta comienzos de setiembre, de haber reproducido el contenido de su tesis “La satisfacción de las necesidades básicas como mejor fundamento para los derechos” en dos artículos académicos.

“Cuando me comentan sobre uno de los artículos plagiados, yo lo reviso con minuciosidad, reconozco mi redacción y veo que se ha copiado 18 o 19 de las 22 conclusiones de mi tesis. Luego, revisé el otro y vi que la situación era similar”, indicó el catedrático.

Sosa, además, señaló que Espinosa-Saldaña ha reproducido su trabajo sin atribuírselo en exposiciones en las que ha participado.

“Básicamente, hace una reproducción oral de este plagio en sus conferencias”, dijo.

Niega dichos de Espinosa-Saldaña

El pasado viernes, en entrevista con El Comercio, Espinosa-Saldaña sostuvo que Sosa lo confrontó por el presunto plagio luego de que el magistrado lo hubiera separado de un cargo de coordinación de su despacho.

“Una persona que yo había separado de la dirección de mi despacho, y con la que estábamos en malas relaciones, viene y me plantea que he copiado su trabajo”, dijo Espinosa-Saldaña a este Diario el pasado viernes.

De acuerdo a Sosa, sin embargo, fue él quien, en junio, decidió -por voluntad propia- dejar dicho encargo luego de que el magistrado despidiera “arbitrariamente de su despacho a un buen practicante, argumentando cosas que no eran ciertas y que no tenían que ver con su desempeño laboral”.

A pesar de haber dejado el cargo de coordinador, Sosa continuó trabajando en el despacho del vocal.

El abogado, además, negó haber tenido “malas relaciones” con el tribuno después de dejar su función. “Luego de ello, seguimos laborando con la cordialidad y profesionalidad de siempre”, indicó.

Por otro lado, Sosa negó haber notificado el presunto plagio a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) luego de que Espinosa-Saldaña lo despidiera de su despacho, tal como afirmó el magistrado a El Comercio. Según el catedrático, fue él quien pidió su reubicación en otra dependencia del TC .

“Yo mismo pedí mi cambio por su proceder deshonesto y la nula voluntad de enmienda”, señaló.

Este Diario tuvo acceso a un correo electrónico de fecha 6 de setiembre en el que, efectivamente, Sosa solicita dicho cambio. Asimismo, el pasado viernes el área de prensa del tribunal informó a El Comercio que el abogado había solicitado la reubicación.

Según Sosa, tomó la decisión de dejar el despacho del magistrado e informar el hecho a la PUCP luego de que este hiciera una publicación en Facebook en la que “no esclarece en absoluto lo ocurrido, no determina ninguna responsabilidad, no ofrece ninguna disculpa y no hace ninguna rectificación”.

En dicha publicación, del 2 de setiembre, Espinosa-Saldaña indicó que dos trabajos suyos habían “salido sin las citas correspondientes” y que no se había percatado hasta ese entonces de dichas omisiones. Además, escribió que hacía la aclaración “para así evitar se generen innecesarias susceptibilidades en el futuro”.

“Luego de leer el post le llamé de inmediato, y tuvimos una conversación muy difícil para mí, pues era mi jefe, y la publicación de El Comercio deja claro cómo suele expresarse (…). Terminando la llamada gestioné de inmediato vacaciones para alejarme de su despacho”, indicó Sosa.

“No es una ‘innecesaria susceptibilidad’. Lo que le estoy pidiendo es que reconozca que ese trabajo no es suyo”, agregó.

Sosa asegura que tiene “toda la documentación para comprobar” que lo afirmado por el magistrado del TC no es cierto. “Tengo pruebas sobre cada cosa que digo”, puntualizó.

Enmienda insuficiente

En los comentarios la publicación de Facebook de Espinosa-Saldaña del 2 de setiembre, el tribuno compartió un enlace de la edición número 77 de la revista “Derecho y Debate”, en el que se encuentra una carpeta de Dropbox las publicaciones “ya completas con sus citas”.

Sosa, sin embargo, considera que dicha publicación no es suficiente para enmendar el plagio e indica que, en estos casos, lo que corresponde es una nota aclaratoria reconociendo la copia.

“Este último texto que, según él, reemplaza su ‘error’ solo demuestra lo que he venido afirmando: que el artículo es una copia grosera de mi tesis de maestría (…) nadie podría aceptar una supuesta ‘disculpa’ o ‘corrección’ en los términos antes mencionados y yo definitivamente no lo hice”, sostuvo.

Estado de la denuncia

Sosa aclaró que aún no ha denunciado formalmente “ante la instancia correspondiente” en la PUCP, y que en este momento se encuentra preparando los documentos.

“Lo que he hecho es avisar a la facultad de Derecho que ha habido una situación de plagio y que voy a denunciar formalmente”, señaló.

El catedrático dijo sentirse “dolido y defraudado” por el comportamiento de Espinosa-Saldaña, y sostuvo que teme que el magistrado pueda tomar represalias en su contra, pues “es una persona con contactos y en una posición de poder”.

“Él, siendo mi jefe, se ha aprovechado de su posición de poder y seguramente ha pensado que no lo iba a denunciar”, afirmó.

