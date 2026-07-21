Keiko Fujimori muestra la credencial que la acredita como presidenta electa de la República para el periodo 2026-2031. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
Keiko Fujimori muestra la credencial que la acredita como presidenta electa de la República para el periodo 2026-2031. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
Por Redacción EC

La ceremonia de transmisión del mando presidencial, en la que Keiko Fujimori asumirá la Presidencia de la República para el periodo 2026-2031, contará con la presencia de jefes de Estado, autoridades de gobierno y representantes de distintos países invitados a las celebraciones por Fiestas Patrias.

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