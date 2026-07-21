La ceremonia de transmisión del mando presidencial, en la que Keiko Fujimori asumirá la Presidencia de la República para el periodo 2026-2031, contará con la presencia de jefes de Estado, autoridades de gobierno y representantes de distintos países invitados a las celebraciones por Fiestas Patrias.

Ayer, el canciller Carlos Pareja informó que ya se encuentra confirmada la participación del rey de España, Felipe VI, además de varios mandatarios de América Latina, quienes asistirán a las actividades protocolares previstas entre el 27 y el 29 de julio.

Presidentes que han confirmado su asistencia

Hasta el momento, estas son las autoridades que han confirmado su presencia en Lima:

Felipe VI , rey de España.

, rey de España. Javier Milei , presidente de Argentina.

, presidente de Argentina. José Antonio Kast , presidente de Chile.

, presidente de Chile. Rodrigo Paz , presidente de Bolivia.

, presidente de Bolivia. Daniel Noboa , presidente de Ecuador.

, presidente de Ecuador. Santiago Peña , presidente de Paraguay.

, presidente de Paraguay. Yamandú Orsi , presidente de Uruguay.

, presidente de Uruguay. José Raúl Mulino , presidente de Panamá.

, presidente de Panamá. Nasry Asfura , presidente de Honduras.

, presidente de Honduras. Mike Eman, primer ministro de Aruba.

También llegarán ministros y otras delegaciones

Además de los jefes de Estado, el titular de Relaciones Exteriores señaló que diversas naciones estarán representadas por cancilleres, ministros de Estado y otras altas autoridades.

Entre ellas figuran delegaciones oficiales de Japón, China y Marruecos, aunque la Cancillería indicó que aún continúa coordinando la llegada de otros invitados internacionales y que nuevas confirmaciones se darán a conocer en los próximos días.

El canciller precisó que el programa protocolar comprenderá actividades oficiales los días 27, 28 y 29 de julio, con motivo de la transmisión del mando presidencial.