Un censo minero y más: las medidas incluidas en la quinta ampliación del Reinfo y su impacto

A pesar de haber expresado algunas dudas sobre el texto, el presidente José Jerí finalmente promulgó la fórmula legal que amplía por un año más —hasta el 31 de diciembre 2026— la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y que fue aprobada por el Congreso la semana pasada. Con ello, se concreta la quinta prórroga de un mecanismo que, lejos de cumplir su objetivo de formalización, ha terminado por convertirse en un manto de impunidad para la minería ilegal.

La medida está contenida en la Ley N°32537, publicada este viernes 26 en las Normas Legales del diario oficial El Peruano. La norma extiende el proceso de formalización hasta el 2026 “o hasta la entrada en vigor de la ley de la pequeña minería y minería artesanal —o Ley Mape— y su reglamento, lo que ocurra primero”. Además, también introduce una serie de disposiciones sobre la materia, a pocos días de expirar la última prórroga del Reinfo este 31 de diciembre.

A inicios de semana, el mandatario Jerí había señalado que esperaba un informe técnico del sector antes de decidir si observaba la autógrafa —lo que habría supuesto su retorno al Congreso— o procedía con su promulgación, al advertir preocupación por una parte de la redacción.

“Hay una observación que particularmente me ha despertado mucho la atención en la redacción, ahora que lo he visto, pero voy a esperar formalmente el informe técnico del sector; es un tema en la redacción que está vinculada con la ampliación”, dijo el presidente el lunes.

Tras las declaraciones de Jerí, inmediatamente desde la Confemin Perú —que aúpa a mineros informales— se lanzó una advertencia al señalar que la no ampliación del Reinfo tendría consecuencias “graves e inmediatas”, señalando, entre otros, un incremento de la conflictividad social en regiones y un impacto a la “paz social y al clima democrático”, “poniendo en riesgo incluso la realización de las próximas elecciones en un ambiente de tranquilidad y orden”.

Pronunciamiento de la Confemin tras declaraciones del presidente José Jerí.

Además de la observación y la promulgación, el Ejecutivo también tenía como opción optar por el silencio y no pronunciarse, lo que habría forzado al Parlamento a promulgar directamente la norma una vez vencido el plazo legal, el 15 de enero próximo. Tras el análisis anunciado, el gobierno finalmente optó por ratificar el texto tal y como fue aprobado, sin mayores objeciones.

PRÓRROGA TRAS PRÓRROGA LÍNEA DEL TIEMPO DEL REINFO 1 19 de diciembre de 2016 Se crea el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), a través del Decreto Legislativo N.° 1293. 2 16 de octubre de 2019 A través de la Ley N.° 31007, se amplía el proceso de formalización hasta el 31 de diciembre de 2021 y se reabren las inscripciones en el Reinfo por 120 días hábiles. 3 30 de diciembre de 2021 Mediante la Ley N.° 31388, se da la segunda ampliación de la vigencia del proceso de formalización, esta vez hasta el 31 de diciembre de 2024. 4 27 de diciembre de 2024 Por tercera vez, a través de la Ley N.° 32213, se amplía el Reinfo hasta el 30 de junio de 2025, estableciendo que dicho plazo “puede ser prorrogado por única vez por seis meses adicionales” por el Ejecutivo. 5 29 de junio de 2025 A través de un decreto supremo, el Ejecutivo hace uso de su facultad y prorroga la vigencia del Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2025. 6 26 de diciembre de 2025 Tras aprobarse a nivel del Congreso, no se observa y se promulga la quinta prórroga del Reinfo, esta vez hasta el 31 de diciembre de 2026.

Otras medidas incluidas

La norma no solo concreta la quinta prórroga del Reinfo, sino que introduce una serie de disposiciones complementarias para el sector. Entre ellas, establece la realización de un “censo nacional de la pequeña minería y minería artesanal”, el cual deberá iniciarse —se indica— en un plazo máximo de seis meses y estará a cargo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET).

Además de ello, se dispone un “proceso obligatorio de sinceramiento” de la ubicación real de las operaciones de aquellos inscritos en el Reinfo, a través de la presentación de información georreferenciada “que permita verificar la ubicación exacta del yacimiento, del área de operación y de las actividades desarrolladas”.

Además, fija un plazo de 60 días para que los gobiernos regionales terminen de transferir Minem el acervo documentario del proceso de formalización bajo, responsabilidad funcional, tras definirse la rectoría del sector en ese proceso. Esto incluye expedientes físicos y digitales, bases de datos, informes técnicos, resoluciones, comunicaciones y toda la documentación relacionada. Se dispone que “el incumplimiento de esta obligación genera responsabilidad funcional para los servidores y funcionarios competentes”.

En tanto, la ley también encarga a la Sunafil la emisión de disposiciones destinadas a verificar que los inscritos en el Reinfo incorporen a sus trabajadores en planilla, que el Ejecutivo presente un proyecto para un régimen excepcional de tributación de este sector.

En opinión de César Ipenza, abogado especialista en materia ambiental, la decisión del Ejecutivo de promulgar la norma muestra su conformidad con la fórmula aprobada por el Congreso, a pesar de los riesgos que se advierten en algunos de sus artículos. “Si no lo ha observado y lo ha publicado, es porque está de acuerdo con el texto”, incidió.

Entre ellos, señaló que se deja abierta la posibilidad de mantener vigente el Reinfo bajo el argumento de que, llegado diciembre del 2026, no se haya aprobado la ley MAPE. Además, advirtió que el censo minero no debería convertirse en una puerta de ingreso para mineros ilegales, pues la norma no establece criterios claros y deja el término abierto. Agregó que respecto al proceso de “sinceramiento” de ubicación, el texto carece de alguna sanción para quienes lo incumplan.

Por su parte, el exministro Carlos Herrera Descalzi consideró que, lejos de resolver el problema de fondo, se están generando las condiciones para una nueva extensión en el 2026. Acotó que este sector informal es electoral mente importante, pues si bien no puede definir un presidente, sí representantes en el Congreso.

“Mi lectura, es que los actores que tienen interés en este tema, se las agencian para que nunca haya una solución”, remarcó.

Herrera Descalzi apuntó que la próxima administración asumirá a fines de julio, lo que deja un margen de cinco meses para analizar la problemática, frente a los más de cuatro años que ya ha tenido el actual Congreso y que no pudo materializar una Ley Mape.

“Los meses se van a pasar y nos vamos a encontrar nuevamente en noviembre con pedidos de que se extienda el Reinfo por un año más, porque eso es lo que se persigue”, aseveró.