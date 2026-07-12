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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Existen dos formas de ver la gestión pública en el Perú a lo largo de los últimos 20 años, en medio de la inestabilidad política que se concentró principalmente en la última década. Por un lado, tenemos a un Julio Velarde que se ha mantenido, a lo largo de todo este tiempo, frente al Banco Central de Reserva (BCR) y que acaba de aceptar un período más debido a la garantía institucional que ofrece su gestión; y por otro lado, 10 presidentes de la República y más de 500 ministros que reflejan las consecuencias de las crisis políticas de los últimos años.

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