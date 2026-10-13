La Unión Europea (UE) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) del Perú acordaron la creación de una mesa técnica -junto con el sector privado europeo- para destrabar permisos, la transmisión y la infraestructura energética.

En una nota de prensa, se informó que este espacio permitirá dar seguimiento a proyectos concretos en nuestro país y abordar los principales obstáculos para su desarrollo.

La medida se aprobó durante el diálogo que sostuvo el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, con una misión de alto nivel de la Unión Europea.

Dicha cita marcó además el lanzamiento del programa Global Gateway “Promoción de las inversiones europeas en energía en Perú y SINEA”, financiado con 6 millones de euros por la Unión Europea y Alemania.

Dicho programa será implementado por GET.transform y GET.invest a través de GIZ. Esta iniciativa busca generar mejores condiciones para el desarrollo de proyectos de energías renovables y movilizar inversión europea hacia el sector.

En el marco del lanzamiento del programa, se firmó un Acta de Intención de Cooperación, donde también participaron Sabine Bloch, Embajadora de Alemania en el Perú, y Katja Kammerer, directora Residente de GIZ ConoSur para Argentina, Chile y Perú.

El referido programa también contribuirá a la integración de los sistemas energéticos de la región pues contempla el fortalecimiento del Sistema de Interconexión Eléctrica Andina (SINEA), para aprovechar la complementariedad de recursos, infraestructura y mercados energéticos de los países participantes.

Asimismo, trabajará en dos dimensiones complementarias: por un lado, mejorar las condiciones regulatorias e institucionales, necesarias para facilitar la inversión; y, por otro, apoyar la identificación, preparación y estructuración de proyectos que puedan movilizar financiación e inversión privada.

En el encuentro participaron el ministro de Energía y Minas del Perú, el director para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, el embajador de la Unión Europea en el Perú, representantes de empresas y cámaras de comercio europeas, y embajadores de los Estados miembros de la UE.

Shinno Huamaní expresó la voluntad del Gobierno peruano de seguir generando condiciones que permitan atraer nuevas inversiones, así como destrabar proyectos y reforzar la coordinación para abordar obstáculos que dificultan su ejecución.