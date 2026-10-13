El Perú y la Unión Europea (UE) consolidaron su alianza estratégica para acelerar la transición energética, impulsar nuevas inversiones en el sector, así como fortalecer la integración regional. (Foto: Minem)
El Perú y la Unión Europea (UE) consolidaron su alianza estratégica para acelerar la transición energética, impulsar nuevas inversiones en el sector, así como fortalecer la integración regional. (Foto: Minem)
Por Redacción EC

La Unión Europea (UE) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) del Perú acordaron la creación de una mesa técnica -junto con el sector privado europeo- para destrabar permisos, la transmisión y la infraestructura energética.

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