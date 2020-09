Roberto Pereira, abogado del presidente Martín Vizcarra, afirmó que confía en los argumentos que presentará este viernes 18 de setiembre ante el Congreso de la República como parte del proceso de vacancia por presunta incapacidad moral que afronta el mandatario.

En diálogo con RPP Noticias, el letrado señaló que era “previsible” que el Tribunal Constitucional (TC) rechazara la medida cautelar para suspender el proceso, aunque remarcó que “hubiera sido deseable” que se le concediera.

“Ya está la decisión tomada, hay que respetar la decisión del TC y por supuesto habrá que respetar los fueros del Congreso acudiendo a esta citación el día viernes”, subrayó el letrado.

“Confío en los argumentos que estamos preparando, confío en la razón, en que el Congreso pueda estar a la altura de lo que requiere el país y que puede tomar la mejor decisión ante este problema. Confío en eso y si a partir de allí el Congreso decide no vacar al presidente, mucho mejor”, añadió.

Pereira Chumbe informó que todavía no se ha definido si el presidente Martín Vizcarra acudirá este viernes al pleno del Congreso.

“Ese es un tema que todavía no se ha definido. No he tenido el día de hoy [jueves] el tiempo de conferenciar con el presidente. Eso se estará decidiendo en el transcurso de la tarde. Como bien él dijo, la demanda competencial había sido presentada con una medida cautelar y en el transcurso de la mañana nos enteramos que no había sido estimada. Es un tema que lo tenemos que definir, todavía no lo hemos decidido”, expuso.

El abogado explicó que su exposición tiene dimensiones jurídicas y políticas y que su labor se centrará en las razones técnico-jurídicas-constitucionales que el caso plantea para exponerlas a los congresistas.

Así, Pereira indicó que en la demanda competencial ante el TC ya se ha planteado una línea de defensa y esa es la orientación que se va a plantear ante el Congreso el viernes, con razones complementarias adicionales.

“Ese tipo de evidencias requieren una serie de requisitos y corroboraciones para deducir algún tipo de consecuencia de esos hechos. Básicamente acá, como se ha planteado desde el Congreso en la moción de orden del día que ha dado inicio a este procedimiento, lo que está discutiendo es la causal de vacancia”, expresó.

“Están planteados los términos sobre los que debe discurrir el debate en el Congreso de la Republica y nosotros nos ceñiremos a eso, en la línea de la demanda competencial planteada ante el Tribunal Constitucional”, agregó.

El TC admitió la demanda competencial sobre la vacancia presidencial, pero rechazó la solicitud de medida cautelar interpuesta por el Poder Ejecutivo para suspender el proceso contra Martín Vizcarra en el Congreso.

